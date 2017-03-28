ASD Montoro 1927, un esordio in chiaro scuro dal quale ripartire con più grinta

i nostri giovani atleti sapranno ripartire con ancora più grinta

Esordio stagionale su strada sfortunato per la formazione dell’AS Montoro 1927-Stefano Garzelli Team quello di domenica 26 marzo con la Coppa Giuseppe Cei a Lucca per gli allievi e il Memorial Francesco Petrarca per gli esordienti a Santa Maria Capua Vetere. Gli esordienti Gianluigi Romano e Raffaele Laezza, gli allievi Mario Iannone, Antonio Apostolico, Fabrizio Cucciniello, Stefano Guarino, Giuseppe Di Napoli, Assunto Renzulli e Leo del Regno hanno portato avanti con successo il loro cammino di preparazione e con un obiettivo primario: onorare al meglio la stagione dei 90 anni dell’AS Montoro 1927-Stefano Garzelli Team che ha nell’ex professionista varesino il padrino e il direttore sportivo “ad honorem” della formazione giovanile montorese. Un esordio dicevamo sfortunato ma dal quale siamo certi chequando si troveranno di nuovo ai nastri di partenza sabato 1 Aprile in Toscana per la felicità del presidente Mario Mari e del direttore tecnico Giovanni Romano che credono molto in questa nuova avventura marchiata con il classico motto con i giovani e per i giovani.