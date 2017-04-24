Home Avellino Calcio Ascoli-Avellino, i convocati e le probabili formazioni

Ascoli-Avellino, i convocati e le probabili formazioni

di Redazione 24/04/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Allenamento di rifinitura questa mattina, a porte chiuse, al Partenio-Lombardi. Per la sfida di domani (ore 15) contro l’Ascoli, il tecnico Novellino ha convocato 21 calciatori, fatta eccezione per Ardemagni, Asmah, Gavazzi e Migliorini. Questa la lista dei 21 convocati di Walter Novellino: Portieri: Radunovic, Lezzerini, Iuliano. Difensori: Djimsiti, Gonzalez, Jidayi, Lasik, Perrotta, Solerio. Centrocampisti: Belloni, D’Angelo, Laverone, Moretti, Omeonga, Paghera. Attaccanti: Bidaoui, Castaldo, Camarà, Eusepi, Soumarè, Verde. I convocati da mister Alfredo Aglietti, per la gara di domani (martedì 25 aprile) al Del Duca contro l'Avellino, sono 24. Convocati regolarmente, nonostante le piccole noie fisiche, Giorgi e Bianchi, arruolabili ed arruolati per la sfida salvezza. Unico assente il terzino Felicioli. Questa la lista completa dei convocati: Addae, Almici, Augustyn, Bentivegna, Bianchi, Cacia, Carpani, Cassata, Cinaglia, Favilli, Gatto, Gigliotti, Giorgi, Lanni, Lazzari, Martinez, Mengoni, Mignanelli, Mogos, Orsolini, Paolini, Perez, Ragni, Slivka. Sarà Riccardo Ros della sezione di Pordenone a dirigere il match di domani tra Ascoli e Avellino. Il fischietto di San Vito al Tagliamento, sarà coadiuvato dagli assistenti Antonio Santoro della sezione di Catania e Alfonso D’Apice della sezione di Parma. Quarto uomo Riccardo Panarese della sezione di Lecce. Ros ritrova i lupi dopo l'1-1 del Partenio-Lombardi contro il Novara. Una sola vittoria con lui: quella contro lo Spezia, firmata Angelo D’Angelo durante il girone d’andata. Per quanto riguarda le formazioni iniziali, Novellino sembra orientato ad affidarsi ad un turnover "moderato". Probabile gli innesti di Paghera e Moretti dall'inizio, con Eusepi e Verde in attacco. Un turno di riposo per Lasik. Occhio anche alla possibile presenza di Belloni. Nell'Ascoli dovrebbe farcela Giorgi, acciaccato dopo la gara pareggiata contro il Brescia: probabile la presenza di Cacia in attacco, in coppia con Gatto. Queste le probabili formazioni: ASCOLI (4-4-2): Lanni; Mengoni, Gigliotti, Mignanelli, Almici; Bianchi, Giorgi, Cassata, Orsolini; Gatto, Cacia. AVELLINO (4-4-2): Radunovic; Gonzalez, Djimsiti, Jidayi, Perrotta, Paghera, Moretti, Omeonga, D'Angelo, Eusepi, Verde.