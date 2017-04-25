Home Politica Montoro, Corteo di solidarietà al Sindaco. Sarà presente Vincenzo De Luca

di Redazione 25/04/2017

In seguito agli avvenimenti dolosi che si sono verificati la scorsa settimana a Montoro, ai danni del sindaco Mario Bianchino, nonché in riferimento alle minacce subite da altri amministratori di questa provincia, il Partito democratico di Avellino ha deciso di confermare ancora una volta l'impegno a difesa della legalità con un'iniziativa importante che vedrà coinvolte tutte le forze politiche e sociali del territorio. Sabato 29 alle ore 10.30, infatti, su iniziativa della presidenza del PD e del PD locale, si terrà proprio a Montoro un'iniziativa di solidarietà e vicinanza al Sindaco Bianchino e tutta l'Amministrazione Comunale, nonché all'intera Comunità di Montoro, nel segno del rifiuto ad ogni forma di violenza: il corteo iniziale che percorrerà alcune strade del comune di Montoro, si concluderà con un momento di riflessione presso la Casa comunale, alla presenza del Governatore Vincenzo De Luca. A parlare dell'iniziativa, che vedrà coinvolta la Comunità di Montoro, il Partito locale, le associazioni, i comitati civici e il presidente del Partito Democratico di Avellino Roberta Santaniello. "Dopo aver sentito il Sindaco di Montoro e ascoltato gli umori degli iscritti e dei cittadini di Montoro, abbiamo sentito la necessità di accompagnare l'organizzazione di questa importante iniziativa. É nella natura del PD scendere in strada a manifestare contro qualunque forma di ricatto e di violenza, affinché i nostri amministratori dal Vallo di Lauro all'Alta Irpinia, da Montoro al Calore, possano sentirsi liberi di scegliere le migliori azioni possibili per i cittadini e non avere alcun timore. I partiti servono a fare scudo a tutto questo. Questa iniziativa si rivolge ai cittadini del territorio, ai parlamentari e agli amministratori tutti della valle Montorese-Solofrana nonchè della provincia di Avellino quale momento per affermare i principi sempre validi di legalità e sicurezza. La presenza del presidente De Luca testimonia la sensibilità della Regione nei confronti dei territori interni della Campania proprio sui temi, appunto, della legalità e della sicurezza."