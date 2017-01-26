Home Cronaca Acquistava al nord con documenti falsi, fermata una truffatrice irpina

Acquistava al nord con documenti falsi, fermata una truffatrice irpina

di Redazione 26/01/2017

Truffa online sgominata dalla polizia, la donna di origine irpina ha provato ad acquistare costosi smartphone utilizzando carte d’identità false e carte di credito clonate. La truffa è stata sventata dalla polizia che hanno sottoposto la donna all’obbligo di dimora. La truffatrice si è rivolta a tre negozi di telefonia del capoluogo cercando di portare a termine l’acquisto di cellulari utilizzando dati falsi. In un caso c’era pure riuscita. Le indagini hanno permesso di risalire alle identità rubate dalla donna, appartenenti a due avvocati del foro di Cassino (Frosinone), del tutto ignari di quanto stava avvenendo. La ladra d’identità, accusata di truffa, indebito utilizzo di carte di credito, sostituzione di persona e possesso di documenti contraffatti, si avvaleva della collaborazione di un pluripregiudicato della provincia di Napoli, con cui ha commesso altri reati di questo tipo in altre città del Nord.