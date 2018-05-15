Caricamento...

A Montoro si inaugura la mostra "Franco Fontana e quelli di Franco Fontana"

Redazione Avatar

di Redazione

15/05/2018

Sarà inaugurata venerdì 18 maggio 2018 alle 19,00 - presso gli spazi espositivi dello splendido Convento settecentesco di S. Maria degli Angeli a Torchiati di Montoro (AV) – la mostra di fotografia ‘FRANCO FONTANA e Quelli di FRANCO FONTANA’, a cura di Mosè Franchi e Franco Sortini. La mostra costituisce il momento espositivo più prestigioso del quarto ciclo di MONTORO CONTEMPORANEA, la rassegna ideata e diretta da Gerardo Fiore, patrocinata dal Comune e dall’Assessorato alla Cultura della Città di Montoro. La mostra propone dieci delle più celebri fotografie di Fontana - tra i fotografi italiani contemporanei più celebri a livello internazionale - esposte accanto a quelle di quattordici allievi fotografi che hanno seguito i suoi workshop, e che negli anni sono cresciuti, distinguendosi nel panorama nazionale con una propria cifra distintiva. In mostra accanto a FONTANA, le fotografie di: DENISE AIMAR, DARIO APOSTOLI, LISA BERNARDINI, MARZIA BRAULIN, FAUSTO CORSINI, FRANCESCA DELLA TOFFOLA, MASSIMO DE GENNARO, MAURO FALETTI, ELISA MADEO PITT, GIULIANA MARINIELLO, ALEX MEZZENGA, ROBERTO MIRULLA, MICHELA PETTI, FRANCO SORTINI. Così Franco Fontana racconta la sua predilezione per il colore, in un’intervista al National Geographic: “Fotografo il colore perché fortunatamente vedo a colori: ritengo il colore più difficile del bianco e nero, che è già un'invenzione perché la realtà non è mai accettata per quello che è a livello creativo e conseguentemente va reinventata. Il mio colore non è un'aggiunta cromatica al bianco e nero ma diventa un modo diverso di vedere, essendomi liberato da quelle esigenze spettacolari che hanno caratterizzato la fotografia a colori, accettando il colore come un traguardo inevitabile nell'evoluzione della fotografia.” Prevista la presenza di FRANCO FONTANA.
La mostra sarà visitabile fino al 18 giugno, dal martedì al sabato dalle 19,00 alle 21,00, e su appuntamento. Info e contatti: 389 1629853
