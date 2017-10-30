Home Sport A Montoro il Gran Premio Giovanissimi di Karate

A Montoro il Gran Premio Giovanissimi di Karate

di Redazione 30/10/2017

Il 1° novembre, a partire dalle 08:30 presso il Palazzetto dello sport di Montoro, si terrà il I Trofeo dei Principati - Città di Montoro - Gran Premio Giovanissimi di Karate. L'evento è organizzato dalla A.S.D. Ka. Gi. Da. Sporting Club -Team Karate di Montoro-Solofra-Serino, con il patrocinio del Comune di Montoro e la collaborazione della Delegazione Provinciale FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate arti marziali) ed il Comitato Provinciale dell'AICS (Associazione Italiana Cultura Sport). Sarà una splendida giornata di Sport con gare riservate a razzi e ragazze fino agli 11 anni, sono previsti 200 piccoli atleti provenienti da tutta la Campania e per la prima volta gareggeranno nella Città di Montoro, l'intenzione di tutti gli organizzatori è quella di far diventare questa gara un appuntamento annuale per i tanti appassionati di Karate della nostra regione. La delegazione arbitrale sarà di altissimo livello con arbitri federali nazionali ed internazionali capitanati dal Commissario Regionale Ufficiali di Gara Fijkam Maestro Antonio Lallo. Questa competizione si inserisce nell'ambito delle iniziative promosse dalla Federazione e dall'AICS in occasione di questo quadriennio Olimpico che porterà per la prima volta il Karate per la prima volta alle Olimpiadi di Tokio 2020, per diffondereb e far conoscere il karate sportivo con una serie di eventi per avvicinare ed avviare i ragazzi a questa splendida Disciplina Olimpica. Il 1° novembre, a partire dalle 08:30 presso il Palazzetto dello sport di Montoro.