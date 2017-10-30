Esordio vincente per la Polisportiva Città di Montoro "Emilio Vietri Montoro"

Grande esordio nel Campionato di Serie D Fipav Campania, girone B, per la Polisportiva Città di Montoro, la "Emilio Vietri Montoro" si aggiudica la prima gara contro l'AP Partenope.

Le belle del volley montorese si impongono 3 a 0 sulle partenopee e si aggiudicano i primi tre set della stagione con i seguenti parziali 25-16 25-16 e 25-12.

Grande partecipazione di pubblico al PalaMontoro e tanta soddisfazione per la Società Montorese per l'esordio della prima squadra che ha portato in campo anche le giovani Guarino e Del Pozzo.

"Sarà una stagione ricca di emozioni, ringrazio i Mister e lo Staff per il lavoro che stanno svolgendo e faccio un grosso in bocca al lupo alla squadra. Un grazie particolare ai Soci, agli Sponsor, all'Amministrazione Comunale, all'Academy Dance e alla Misercordia di Montoro per la vicinanza e la disponibilità dimostrata in questa fase di avvio della stagione sportiva"

Il Presidente

Carmine Citro

(comunicato stampa)