A Montoro arriva la “panchina rossa” contro il femminicidio
di Redazione
23/10/2017
Negli ultimi anni, purtroppo, la violenza contro le donne rappresenta una pagina davvero oscura per la nostra società italiana, con tantissime violenze denunciate ogni giorno, non contando le altre non palesate pubblicamente. In ogni caso, la lotta portata avanti dalla società civile è davvero intensa, il cui simbolo principale è diventato la panchina rossa, a simboleggiare la scia di sangue versato dalle donne italiane. Anche Montoro si sta prodigando attivamente su questo ambito. In particolar modo, sulla scia di moltissimi comuni del Belpaese, verrà installata anche nel terzo comune irpino la famigerata “panchina rossa”, che verrà posta nella piazza Municipio, sita davanti alla sede municipale della frazione Torchiati. Ciò avverrà nella giornata di sabato 25 novembre, in cui si svolge la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Per promuovere la diffusione di tale iniziativa, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Montoro, presieduta dalla sociologa e life coach Maria Grazia De Giovanni, ha lanciato un concorso per trovare la frase-simbolo da riportare sulla panchina. Chiunque può aderirvi proponendo un pensiero, uno slogan o un’espressione, che sia originale e in grado di esprimere una riflessione di condanna della violenza di genere e di speranza verso una cultura di rispetto della persona. Ai fini dell’effettiva partecipazione, poi, è necessario inviare la frase-simbolo all’indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure indirizzando un messaggio privato alla pagina Facebook della Commissione . In questo modo, tra le diverse proposte la Commissione sceglierà la frase più interessante, da riportare sulla panchina. In ogni caso, occorre affrettarsi a trovare un pensiero originale, poiché i termini del concorso scadono il prossimo 31 ottobre, dunque non c’è tempo da perdere per chiunque voglia esprimere la propria idea sulla violenza contro le donne. #Francesco stabile.
