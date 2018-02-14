Caricamento...

A Borgo di Montoro esperienze a confronto su come combattere l’autismo

Redazione Avatar

di Redazione

14/02/2018

Alla luce della prima Legge Nazionale sull’Autismo, della prima legge Regionale e del primo vero piano operativo dell’A.S.L. di Avellino risulta utilissima la riflessione che sarà svolta da specialisti nazionali e locali a Montoro presso il complesso monumentale del Corpo di Cristo – Borgo - sabato 17.02. c.m. L’animus dell’iniziativa è maturato dopo un dialogo tra il noto musicista, antropologo e docente presso l’Università Vanvitelli, VALERIO RICCIARDELLI e il dott. MASSIMO DE GIROLAMO, responsabile “Sport e Salute” della Presidenza Nazionale US. ACLI. Obiettivo principale è quello di mettere a confronto differenti esperienze per una scelta terapeutica mirata a favore dei ragazzi autistici attraverso la MUSICA, lo SPORT e il TEATRO. Tre strumenti di cui la letteratura scientifica ha già più volte sottolineato la validità e l’utilità nella abilitazione delle persone con autismo. Dopo i saluti istituzionali di Maria Morgante, Direttore Generale A.S.L. Avellino, Girolamo Giaquinto, Assessore provinciale, Mario Bianchino, Sindaco di Montoro, Alfredo Cucciniello, Presidente Regionale US ACLI, sarà aperto un confronto specialistico cui prenderanno parte Pasquale Ruggiero, docente MIUR, Antonio Acerra, Direttore Dipartimento Salute Mentale ASL Avellino, Maria Ricchiuti, commissione politiche sociali Campania, Daniela Caserta, psicologa, Amerigo Russo Responsabile REMS, Gianni Alessio, docente ed Angela Ruggieri direttrice di canto. Le esperienze di laboratori e pratica attiva saranno proposte da Erminia Barbieri, educatrice, Elsa Guerci musicista e musicoterapista, Cinzia Vigilante attrice e teatroterapista. Al congresso porteranno il loro contributo i soci-operatori, che svolgono da quattro anni il progetto “Laboratori clinici sull’autismo” della ASL di Avellino.
Redazione Avatar
Redazione

