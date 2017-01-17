Vasta operazione antidroga, 11 arresti tra Montoro, Serino, Solofra, Avellino e Aiello

Dalle prime ore della mattinata odierna, nei comuni di Avellino, Solofra, Serino, Aiello del Sabato, Montoro e Torre Annunziata, circa 100 Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, sono impegnati in una vasta operazione per l’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure coercitive a carico di undici persone. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino, su richiesta della locale Procura della Repubblica, per detenzione illecita e traffico di sostanze stupefacenti. Sono in atto numerose perquisizioni anche con unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno nonché con l’ausilio di velivolo del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano.I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 odierne presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino.