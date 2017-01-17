Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Vasta operazione antidroga, 11 arresti tra Montoro, Serino, Solofra, Avellino e Aiello

Redazione Avatar

di Redazione

17/01/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Vasta operazione antidroga, 11 arresti tra Montoro, Serino, Solofra, Avellino e Aiello
Dalle prime ore della mattinata odierna, nei comuni di Avellino, Solofra, Serino, Aiello del Sabato, Montoro e Torre Annunziata, circa 100 Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, sono impegnati in una vasta operazione per l’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure coercitive a carico di undici persone. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino, su richiesta della locale Procura della Repubblica, per detenzione illecita e traffico di sostanze stupefacenti. Sono in atto numerose perquisizioni anche con unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno nonché con l’ausilio di velivolo del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano.I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 odierne presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Solofra, madre e figlio gestivano market della droga : otto persone arrestate

Articolo Successivo

Avellino calcio: Lupo Felice, Evacuo: il bomber che può salvare i Biancoverdi

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

12/09/2018

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

08/09/2018

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

07/09/2018