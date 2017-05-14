Home Politica Trasente : "L'amico Antonio Grossi resterà nel nostro gruppo"

di Redazione 14/05/2017

Montefredane - Dopo le improvvise dimissioni del consigliere comunale di minoranza Antonio Grossi avvenute all'inizio della scorsa settimana, tutti si sono chiesti i motivi di una decisione dimissionaria dello stesso. Grossi è sempre stato un politico rappresentativo appoggiato da un ampio consenso amministrativo, nell'ultima dimissioni dopo undici anni di esperienza amministrativa, fatti di tanto impegno e dedizione tornata elettorale l'ex consigliere ha sfiorato le 130 preferenze in paese. Sulle dimissioni fa chiarezza la dottoressa Vera Trasente capogruppo all'opposizione in consiglio comunale. "Le dimissioni dell'amico Antonio Grossi, mi hanno profondamente colpito data la stima che ho sempre nutrito verso di lui, dimissioni che hanno questioni personali al loro fondamento, dimissioni che da tempo il caro amico Antonio aveva annunciato alla sottoscritta, dico questo perché all'indomani delle dimissioni sopratutto sui Social ho letto tante sciocchezze inventate ad arte da parte di "sciacalli " senza pensiero e cultura politica, bravi solo nel produrre polemiche sterili e cattive per certi aspetti. E’troppo facile criticare stando dietro ad una tastiera di un computer, senza sapere che noi facciamo politica da sempre tra la gente e al servizio del paese. Ritornando all'amico Antonio, con lui continuerà il rapporto di collaborazione, resterà con il nostro gruppo Innanzitutto Montefredane e parteciperà alla formazione della nostra azione politica sul territorio. Conosco Antonio da sempre e sono certa che continuerà il proprio impegno per la nostra comunità anche fuori dall’assise comunale " - è quanto dichiarato in da Vera Trasente. Al posto del dimissionario Grossi entra in consiglio la giovane brava ed intraprendente Antonietta Crincoli , che alle scorse elezioni comunali aveva riportato ben 95 voti di preferenza. " Ad Antonietta faccio un grosso in bocca al lupo, e sono certa che ci potrà dare una grossa mano sopratutto nei settori delle politiche sociali e giovanile, Antonietta è una grande risorsa per l'intero gruppo consiliare e politico, saprà di sicuro affermare le sue doti e le sue capacità in amministrazione , e sicuramente si farà valere tra i banchi del consiglio comunale" - conclude Trasente.