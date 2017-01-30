Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Si è spento Agostino della Gatta il fondatore di Irpinia Turismo

Redazione Avatar

di Redazione

30/01/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Si è spento Agostino della Gatta il fondatore di Irpinia Turismo
L'irpinia si sveglia con una spiacevole notizia, è morto il 48enne Agostino Della Gatta, passionale ed appassionato animatore turistico di Nusco. Amante della sua irpinia come pochi tanto da averne fatto una professione. 48anni, da oltre 30 sulla scena territoriale con tante iniziative per promuovere il territorio. Creatore del portale Irpinia Turismo ed esperto di marketing territoriale, grazie a lui si è sviluppato l'albergo diffuso dell'antico Borgo di Castelvetere, simbolo di eccellenza promossa a livello nazionale e internazionale. Uomo buono e cordiale in pochi anni è riuscito a divenire il punto di riferimento per il turismo internazionale in irpinia, è anche grazie alle sue iniziative se oggi tanti prodotti tipici locali sono conosciuti nel mondo. Sono migliaia i messaggi di cordoglio che raggiungono l'Irpinia da tutta Italia. Purtroppo l'Irpinia perde una persona capace, desiderosa di costruire, coccolare e far crescere la sua terra, lui che coniugava il turismo alla cultura, all'arte, al verde e al gusto. Oggi ci lascia una grande eredità di promozione irpina, che speriamo tutti di saper cogliere, anche e soprattutto per onorare al meglio la sua memoria.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Avellino, caccia al terzino sinistro: proposti diversi profili

Articolo Successivo

Fontanarosa, con pistola e ascia rapinano una coppia di giovani: caccia ai malviventi

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

05/01/2019

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

01/01/2019

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

27/12/2018