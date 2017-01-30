Home Dai Comuni Si è spento Agostino della Gatta il fondatore di Irpinia Turismo

di Redazione 30/01/2017

L'irpinia si sveglia con una spiacevole notizia, è morto il 48enne Agostino Della Gatta, passionale ed appassionato animatore turistico di Nusco. Amante della sua irpinia come pochi tanto da averne fatto una professione. 48anni, da oltre 30 sulla scena territoriale con tante iniziative per promuovere il territorio. Creatore del portale Irpinia Turismo ed esperto di marketing territoriale, grazie a lui si è sviluppato l'albergo diffuso dell'antico Borgo di Castelvetere, simbolo di eccellenza promossa a livello nazionale e internazionale. Uomo buono e cordiale in pochi anni è riuscito a divenire il punto di riferimento per il turismo internazionale in irpinia, è anche grazie alle sue iniziative se oggi tanti prodotti tipici locali sono conosciuti nel mondo. Sono migliaia i messaggi di cordoglio che raggiungono l'Irpinia da tutta Italia. Purtroppo l'Irpinia perde una persona capace, desiderosa di costruire, coccolare e far crescere la sua terra, lui che coniugava il turismo alla cultura, all'arte, al verde e al gusto. Oggi ci lascia una grande eredità di promozione irpina, che speriamo tutti di saper cogliere, anche e soprattutto per onorare al meglio la sua memoria.