Serino, tentato furto al bancomat

Redazione Avatar

di Redazione

22/03/2017

Serino, tentato furto al bancomat

Fallisce il tentativo di furto ai danni di un bancomat nella notte a Serino. Erano le ore 3 circa quando, secondo quanto riportato, ignoti malfattori avrebbero forzato con un piede di porco il bancomat esterno della Banca Popolare Emilia Romagna.

L’intento criminale di asportare le banconote non si sarebbe concretizzato: verosimilmente avvisati da vedette, i malviventi sono stati costretti a precipitosa fuga a bordo di un’auto immediatamente prima dell’arrivo di varie pattuglie della Compagnia Carabinieri di Avellino, intervenuti anche a seguito di segnalazione al 112. Sul posto sono stati eseguiti una serie di rilievi tecnici tesi all’individuazione di tracce e ed elementi di prova per l’identificazione dei responsabili.
Redazione

