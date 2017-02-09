Home Basket Scandone, pronto il colpo da 90: per Logan trattativa ormai definita

Scandone, pronto il colpo da 90: per Logan trattativa ormai definita

di Redazione 09/02/2017

A David Logan non sono bastati 28 punti e una prestazione sensazionale (con vittoria finale) per permettere al suo attuale club, il Lietuvos Rytas, di qualificarsi alle fasi successive di Eurocup. Ed è di pochi minuti fa la notizia dell'approdo ai lituani dell'ex Roma Jimmy Baro. La Scandone è in pressing su Logan da diversi giorni e l'arrivo della guardia fa pensare che la società di Vilnius abbia accettato il buy-out offerto da Avellino (oltre 100.000€) per farlo partire. Per l'ex Sassari dunque il futuro sarà biancoverde. L'atleta ha già raggiungo un accordo di massima con la società biancoverde e in 24-48 ore dovrebbe esserci l'attesissima fumata bianca. Alberani sta limando gli ultimi dettagli, con De Cesare che ha dato il definitivo via libera. Sacripanti dunque sarà accontentato e potrà finalmente contare su una pedina in più nel roster. Avellino e la Sidigas lo aspettano a braccia aperte. Logan è stato la star recente di Sassari, con cui ha vinto Campionato, Coppa Italia e Supercoppa, conquistando anche il titolo Mvp della stagione 2014/2015. L'atleta sarebbe felicissimo di tornare in Italia, in una squadra ambiziosa, per provare a vincere qualche altro trofeo. Logan in Eurocup ha chiuso a con medie che sfiorano i 20 punti a gara, con oltre il 44% da 3 punti. Un vero e proprio bombardiere pronto a regalare alla Sidigas maggior pericolosità, creatività e intensità in fase offensiva.