Rapina in banca ad Avellino, clienti tenuti in ostaggio

di Redazione 30/12/2016

Si è conclusa da pochi minuti una rapina alla filiale della Banca Sella di Avellino. I rapinatori, hanno tenuto in ostaggio i clienti e gli impiegati della banca. Momenti di paura anche per due fratelli di Cervinara che stavano svolgendo nella filiale alcune operazioni. Ad agire sarebbero stati due rapinatori armati di pistola che hanno tenuto in ostaggio clienti e impiegati per cuna quarantina di minuti in quanto dovevano attendere l’apertura della cassaforte.