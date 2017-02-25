Home Politica Nasce “ Democratici e Progressisti” Roberto Speranza possibile leader del nuovo soggetto politico

di Redazione 25/02/2017

Politica - Nasce oggi a Roma il nuovo soggetto politico della sinistra " Democratici e Progressisti, fondato dai fuoriusciti del Pd e dai deputati di Sel che non hanno aderito a Sinistra Italiana in dissenso con Nichy Vendola e che hanno invece seguito l'onorevole Scotto. "Abbiamo bisogno di sinistra non solo in Italia ma nel mondo, perché le ricette di questi anni hanno fallito, ecco perché una parte del nostro popolo è scappato via .Il lavoro e i diritti delle persone devono essere la nostra priorità, la stessa scuola è una istituzione che va valorizzata, dobbiamo recuperare il nostro popolo e la nostra gente, dobbiamo tornare ad essere sinistra tutelando le fasce più deboli del paese.Noi vogliamo creare un nuovo è vero centrosinistra che abbia una cultura di governo.Questo nuovo partito punta a costruire un nuovo centro sinistra aperto plurale e vicino ai ceti popolari e agli emarginati” – questo in sintesi è quanto affermato nel suo intervento dall’onorevole ex PD Roberto Speranza, da molti visto come il vero è possibile leader di questo nuovo campo politico, senza dimenticare figura di primo piano come Enrico Rossi e Pierluigi Bersani che di sicuro avranno un ruolo di rilievo nel nuovo partito insieme ad Arturo Scotto Guglielmo Epifani e Massimo D’Alema. Si intuisce, sin dalle prime battute, come il nuovo soggetto politico nasce per essere totalmente alternativo al progetto di PD di Matteo Renzi , diventando il punto di riferimento della galassia dei partiti di sinistra, nell'attesa che cambi la guida del Partito Democratico, sono in quel caso ci potrebbe essere un dialogo con l'ex partito. In pole per una candidatura a premier potrebbe proprio essere lo stesso Roberto Speranza. Lo stesso Massimo D'Alema nei giorni scorsi si è detto disponibile nel dialogare con Orlando se lo stesso dovesse vincere il congresso, del 30 aprile. Infine all'inizio della prossima settimana si ufficializzeranno i gruppi di Camera e Senato, dalla prima notizie i parlamentari del nuovo soggetto politico dovrebbero essere una cinquantina in tutto, anche se nelle prossime ore ci potrebbero essere dei nuovi ingressi nel nuovo progetto politica di sinistra.