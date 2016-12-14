Home Dai Comuni Montoro, Venerdi “Lo spirito del Natale ci rigenera”

Montoro, Venerdi “Lo spirito del Natale ci rigenera”

di Redazione 14/12/2016

Venerdì 16 dicembre 2016 dalle ore 17:30 alle ore 20:30 presso la Biblioteca Comunale Pinuccio Sala di Montoro si terrà in occasione del Santo Natale la manifestazione “Lo spirito del Natale ci rigenera” di Maria Ronca. Presenti il Sindaco Mario Bianchino e l’assessore alla Cultura Raffaele Una serata all’insegna della poesia, dell’arte, della tradizione, della gastronomia e della musica. Guariniello. Diversi i momenti: Profumi in cucina "Mani in pasta" a cura di Adelina Caliano, Silvia Del Gaudio, Maria Ronca, Reading poetico a cura di Giuseppe D'amore, Paola De Lorenzo, Elvira De Maio, Gerardo Iacuzio, Marco Iannone, Vincenzo Lagrotteria, Rosanna Langone, Gianluca Mallardo, Rosa Mannetta, Francesca Marino, Marco Parisi, Maria Ronca, Angela Russo, Alessio Tropeano, Arte in mostra a cura di Franco De Feo, Elisa Monica. Si proietterà anche un cortometraggio “Un sogno a rotelle” con la regia di Dante Spiniello e la sceneggiatura di Alessio Tropeano. Le musiche saranno affidate al cantautore Riccardo De Palma, le riprese video a cura di Giuseppe Mallardo.