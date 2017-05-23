Montoro, tutela del copyright: 45enne denunciato per detenzione illecita
di Redazione
23/05/2017
Prosegue l’attività di contrasto all’illegalità diffusa condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, quotidianamente impegnati nel garantire capillare controllo del territorio. I Carabinieri della Compagnia di Baiano, nell’ambito di predisposti servizi finalizzati al contrasto dei reati in genere ed in particolare a quelli in materia di tutela dei diritti d’autore, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 45enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione per la vendita di supporti di cd e dvd contenenti opere (musica, film, cartoni animati e software di giochi per pc e console) tutelate dal diritto d’autore, privi del contrassegno SIAE. In particolare, i militari della Stazione di Montoro sud, a conclusione di attività info-investigativa, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare presso l’abitazione del soggetto suindicato e, nel corso delle operazioni, in una stanza dell’appartamento, venivano rinvenuti circa 1.500 tra cd e dvd contraffatti, cataloghi contenenti centinaia di copertine nonché altro materiale utilizzabile per la duplicazione illecita. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.Alla luce delle risultanze emerse, per il 45enne scattava la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal Procuratore Dott. Rosario Cantelmo.
