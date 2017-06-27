Emergenza idrica, da questa sera (27 giugno 2017) ecco tutti i comuni senz'acqua

Ecco tutti i comuni senz'acqua:

VIA MICHELE S. ANGELO E LIMITROFE;

FRAZIONE TORELLI DI MERCOGLIANO E LIMITROFE;

VIA NAZIONALE TORRETTE E LIMITROFE.

Continua l'con decine di comuni ormai da settimane costretti a fare i conti con la mancanza dell'elemento più prezioso per l'essere umano, l'acqua. Un disagio che ormai ha portata nazionale. La speranza è che si trovi una soluzione definitiva il prima possibile, non è più accettabile, soprattutto in piena estate, privare l'acqua a chi ricordiamolo per l'ennesima volta, paga la bolletta! Si rinnova la necessità da parte di tutta la popolazione, di attivarsi e collaborare affinché vengano contenuti i consumi di acqua, evitando gli usi impropri.Si comunica che, stante la situazione di ridotta disponibilità delle sorgenti nonché dei forti assorbimenti idrici ai serbatoi del, l’interruzione dell’erogazione idrica alle zone alte si potrà verificare anche nel corso della prima serata e fino alle ore 6.00 del giorno successivo. Per le altre zone, la sospensione avverrà dalle ore 21.00 del giorno 27 giugno 2017 alle ore 6.00 del giorno 28 giugno 2017. 