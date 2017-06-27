Emergenza idrica, da questa sera (27 giugno 2017) ecco tutti i comuni senz'acqua
di Redazione
27/06/2017
Continua l'emergenza idrica in irpinia con decine di comuni ormai da settimane costretti a fare i conti con la mancanza dell'elemento più prezioso per l'essere umano, l'acqua. Un disagio che ormai ha portata nazionale. La speranza è che si trovi una soluzione definitiva il prima possibile, non è più accettabile, soprattutto in piena estate, privare l'acqua a chi ricordiamolo per l'ennesima volta, paga la bolletta! Si rinnova la necessità da parte di tutta la popolazione, di attivarsi e collaborare affinché vengano contenuti i consumi di acqua, evitando gli usi impropri.
Ecco tutti i comuni senz'acqua:Si comunica che, stante la situazione di ridotta disponibilità delle sorgenti nonché dei forti assorbimenti idrici ai serbatoi del Comune di Torella dei Lombardi, l’interruzione dell’erogazione idrica alle zone alte si potrà verificare anche nel corso della prima serata e fino alle ore 6.00 del giorno successivo. Per le altre zone, la sospensione avverrà dalle ore 21.00 del giorno 27 giugno 2017 alle ore 6.00 del giorno 28 giugno 2017. Si comunica che, stante la situazione di ridotta disponibilità delle sorgenti nonché dei forti assorbimenti idrici ai serbatoi dei Comuni di Contrada e Forino, l’interruzione dell’erogazione idrica alle zone alte si potrà verificare anche nel corso della prima serata e fino alle ore 6.00 del giorno successivo. Per le altre zone, la sospensione avverrà dalle ore 21.00 del giorno 27 giugno 2017 alle ore 6.00 del giorno 28 giugno 2017. Si comunica che, stante la situazione di ridotta disponibilità delle sorgenti nonché dei forti assorbimenti idrici al serbatoio della Frazione Picarelli, l’interruzione dell’erogazione idrica nella Frazione Picarelli alle zone alte si potrà verificare anche nel corso della prima serata e fino alle ore 6.00 del giorno successivo. Per le altre zone, la sospensione avverrà dalle ore 21.00 del giorno 27 giugno 2017 alle ore 6.00 del giorno 28 giugno 2017. Si comunica che, stante la situazione di ridotta disponibilità delle sorgenti nonché dei forti assorbimenti idrici ai serbatoi S. Pantaleone, Misciano e Aterrana del Comune di Montoro, l’interruzione dell’erogazione idrica alle zone alte si potrà verificare anche nel corso della prima serata e fino alle ore 6.00 del giorno successivo. Per le altre zone, la sospensione avverrà dalle ore 21.00 del giorno 27 giugno 2017 alle ore 6.00 del giorno 28 giugno 2017, ad eccezione della Frazione Banzano. Si comunica che, stante la situazione di ridotta disponibilità delle sorgenti nonché dei forti assorbimenti idrici ai serbatoi del Comune di Ospedaletto d’Alpinolo, l’interruzione dell’erogazione idrica alle zone alte si potrà verificare anche nel corso della prima serata e fino alle ore 6.00 del giorno successivo. Per le altre zone, la sospensione avverrà dalle ore 21.00 del giorno 27 giugno 2017 alle ore 6.00 del giorno 28 giugno 2017. Si comunica che, stante la situazione di ridotta disponibilità delle sorgenti nonché dei forti assorbimenti idrici ai serbatoi delle zone denominate Alta, Media e Bassa del Comune di Monteforte Irpino, l’interruzione dell’erogazione idrica alle zone alte si potrà verificare anche nel corso della prima serata e fino alle ore 6.00 del giorno successivo. Per le strade sottoelencate, la sospensione avverrà dalle ore 21.00 del giorno 27 giugno 2017 alle ore 6.00 del giorno 28 giugno 2017. Si comunica che, stante la situazione di ridotta disponibilità delle sorgenti nonché dei forti assorbimenti idrici ai serbatoi del Comune di Prata P.U., l’interruzione dell’erogazione idrica alle zone alte si potrà verificare anche nel corso della prima serata e fino alle ore 6.00 del giorno successivo. Per le altre zone, la sospensione avverrà dalle ore 21.00 del giorno 27 giugno 2017 alle ore 6.00 del giorno 28 giugno 2017. Si comunica che, stante la situazione di ridotta disponibilità delle sorgenti nonché dei forti assorbimenti idrici ai serbatoi del Comune di Grottolella, l’interruzione dell’erogazione idrica alle zone alte si potrà verificare anche nel corso della prima serata e fino alle ore 6.00 del giorno successivo. Per le zone sottoelencate, la sospensione avverrà dalle ore 21.00 del giorno 27 giugno 2017 alle ore 6.00 del giorno 28 giugno 2017. Si comunica che, stante la situazione di ridotta disponibilità delle sorgenti nonché dei forti assorbimenti idrici ai serbatoi del Comune di San Mango sul Calore, l’interruzione dell’erogazione idrica alle zone alte si potrà verificare anche nel corso della prima serata e fino alle ore 6.00 del giorno successivo. Per le altre zone, la sospensione avverrà dalle ore 21.00 del giorno 27 giugno 2017 alle ore 6.00 del giorno 28 giugno 2017. Si comunica che, stante la situazione di ridotta disponibilità delle sorgenti nonché dei forti assorbimenti idrici ai serbatoi del Comune di Capriglia, l’interruzione dell’erogazione idrica alle zone alte si potrà verificare anche nel corso della prima serata e fino alle ore 6.00 del giorno successivo. Per le zone sottoelencate, la sospensione avverrà dalle ore 21.00 del giorno 27 giugno 2017 alle ore 6.00 del giorno 28 giugno 2017. Si comunica che, stante la situazione di ridotta disponibilità delle sorgenti nonché dei forti assorbimenti idrici ai serbatoi dei seguenti Comuni(Parolise-Sorbo Serpico-S.Potito Ultra), l’interruzione dell’erogazione idrica alle zone alte si potrà verificare anche nel corso della prima serata e fino alle ore 6.00 del giorno successivo. Per le zone sottoelencate, la sospensione avverrà dalle ore 21.00 del giorno 27 giugno 2017 alle ore 6.00 del giorno 28 giugno 2017. Si comunica che, stante la situazione di ridotta disponibilità delle sorgenti nonché dei forti assorbimenti idrici ai serbatoi dei Comuni di Mugnano del Cardinale e Sirignano, l’interruzione dell’erogazione idrica alle zone alte si potrà verificare anche nel corso della prima serata e fino alle ore 6.00 del giorno successivo. Per le altre zone, la sospensione avverrà dalle ore 21.00 del giorno 27 giugno 2017 alle ore 6.00 del giorno 28 giugno 2017 Si comunica che, stante la situazione di ridotta disponibilità delle sorgenti nonché dei forti assorbimenti idrici ai serbatoi a servizio della zona Alta, Bassa e Rurale del Comune di Aiello del Sabato, l’interruzione dell’erogazione idrica alle zone alte si potrà verificare anche nel corso della prima serata e fino alle ore 6.00 del giorno successivo. Per le altre zone, la sospensione avverrà dalle ore 21.00 del giorno 27 giugno 2017 alle ore 6.00 del giorno 28 giugno 2017. Si comunica che, stante la situazione di ridotta disponibilità delle sorgenti nonché dei forti assorbimenti idrici ai serbatoi del Comune di Nusco, l’interruzione dell’erogazione idrica alle zone alte si potrà verificare anche nel corso della prima serata e fino alle ore 6.00 del giorno successivo. Per le altre zone, la sospensione avverrà dalle ore 21.00 del giorno 27 giugno 2017 alle ore 6.00 del giorno 28 giugno 2017. Si comunica che, stante la situazione di ridotta disponibilità delle sorgenti nonché dei forti assorbimenti idrici al serbatoio di C.da Cesine del Comune di Avellino, l’interruzione dell’erogazione idrica alle zone alte si potrà verificare anche nel corso della prima serata e fino alle ore 6.00 del giorno successivo. Per le zone sottoelencate, la sospensione avverrà dalle ore 21.00 del giorno 27 giugno 2017 alle ore 6.00 del giorno 28 giugno 2017: RIONE S. TOMMASO – TUTTO; QUARTIERE Q9; C.DA S. ORONZO; VIA DE MEO; PREFABBRICATI QUATTROGRANE; C.DA CHIAIRE; C.DA BAGNOLI; VIA SELVE; C.DA ACQUA DEL PARADISO; C.DA COLLE DEI MONACI; BOSCO DEI PRETI; La sospensione idrica riguarda anche le seguenti strutture: CLINICA VILLA ESTER. CENTRO DIALYSIS. Si comunica che, stante la situazione di ridotta disponibilità delle sorgenti nonché dei forti assorbimenti idrici ai serbatoi del Comune di Cesinali, l’interruzione dell’erogazione idrica alle zone alte si potrà verificare anche nel corso della prima serata e fino alle ore 6.00 del giorno successivo. Per la Frazione Villa S. Nicola, la sospensione avverrà dalle ore 21.00 del giorno 27 giugno 2017 alle ore 6.00 del giorno 28 giugno 2017. Si comunica che, stante la situazione di ridotta disponibilità delle sorgenti nonché dei forti assorbimenti idrici ai serbatoi del Comune di Quadrelle, l’interruzione dell’erogazione idrica alle zone alte si potrà verificare anche nel corso della prima serata e fino alle ore 6.00 del giorno successivo. La sospensione avverrà dalle ore 21.00 del giorno 27 giugno 2017 alle ore 6.00 del giorno 28 giugno 2017. Si comunica che per forti assorbimenti idrici ai serbatoi di San Modestino e Acqua Micaletti del Comune di Mercogliano, precauzionalmente, dalle ore 21.00 del giorno 27 giugno 2017 alle ore 6.00 del giorno 28 giugno 2017, sarà effettuata la sospensione dell’erogazione idrica nelle strade di seguito elencate:
- VIA MICHELE S. ANGELO E LIMITROFE;
- FRAZIONE TORELLI DI MERCOGLIANO E LIMITROFE;
- VIA NAZIONALE TORRETTE E LIMITROFE.
Articolo Precedente
Avellino Calcio, Marchizza va al Sassuolo? Pronte le alternative
Articolo Successivo
Calciomercato Avellino, Donnarumma e Schiavi in biancoverde, Paghera a Salerno?