Montoro si illumina per il Natale, gli auguri del Sindaco Bianchino

di Redazione 18/12/2016

Montoro in festa per il Natale. Tutte le frazioni sono state "decorate" dalle Associazioni e dalla Città. L'atmosfera è comunque emozionante, nonostante la sobrietà delle installazioni luminose, dovuta al senso di responsabilità e al contenimento dei costi in tempo di crisi. Il Sindaco della Città dei Due Principati, Mario Bianchino, ha rilasciato un pensiero sincero ai montoresi per le festività natalizie. Bianchino:"Ce la stiamo mettendo tutta per alleviare i disagi". "Un caro saluto a tutti ed un augurio sincero e sentito di Buon Natale a tutta la Comunità. Un augurio che possa essere per tutti di pace, di serenità, di consapevolezza delle difficoltà che abbiamo e anche dell'impegno che portiamo avanti. Ce la stiamo mettendo tutta per cercare di fare in modo di alleviare i disagi di alcuni e non pochi cittadini. Le difficoltà e i disagi che viviamo oggi sono in gran parte non connesse a condizioni proprie della Comunità ma a fattori impensabili fino a qualche anno fa, nazionali, forse internazionali, legati a logiche incomprensibili sotto il punto di vista della razionalità e anche sul piano della coscienza. Noi ce la mettiamo tutta come comunità e questo è l'appello che faccio a tutti i concittadini: facciamo in modo di superare, nel nostro piccolo, tutte le contraddizioni. i conflitti interpersonali non hanno senso e non portano da nessuna parte. Il Sindaco: "La solidarietà si fa in silenzio e con coscienza." Un augurio dunque, di pace, di serenità e di benessere, con un pensiero rivolto a quanti, in maniera più particolare e in maniera sofferta vivono la difficoltà dell'isolamento. Credo che ciò meriti non la solidarietà come proclamo ma la solidarietà operativa, che si fa con riservatezza, in silenzio e con coscienza per fare in modo che anche qualche altro, con il nostro sforzo, possa vivere una condizione più adeguata. Auguri di Buon Natale, che entri in tutte le case e in tutte le famiglie, da parte mia e dall'intera Amministrazione Comunale, che possa essere, non come rito formale, un Natale migliore in termini di coscienza, serenità e pace interpersonale e familiare." Questo il bellissimo messaggio del Sindaco della Città di Montoro. Di seguito il video con tutte le 15 frazioni addobbate e il videomessaggio del primo cittadino. https://www.youtube.com/watch?v=ayhaI_yAJzc