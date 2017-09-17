Home Cronaca Montoro, rubano in un supermercato, nei guai tre donne Rumene

Montoro, rubano in un supermercato, nei guai tre donne Rumene

di Redazione 17/09/2017

Credevano forse di garantirsi in modo impunito un illecito profitto dal furto perpetrato in un affollato supermercato del montorese, ma non aveva fatto i conti con la macchina investigativa che il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino quotidianamente dispiega sul territorio nel perseguimento di quell’obiettivo primario rappresentato dalla sicurezza e rispetto della legalità. I militari della Stazione di Montoro sud, prendendo spunto dalla segnalazione telefonica effettuata dal titolare di un noto supermercato della zona che aveva notato dei movimenti sospetti all’interno del suo locale commerciale, nel tardo pomeriggio intercettavano e bloccavano l’autovettura con a bordo le tre giovani donne di cui una minorenne. All’esito del controllo la conducente del veicolo risultava non aver mai conseguito la patente di guida. La successiva attività d’indagine, estrinsecatasi attraverso l’acquisizione di utili informazioni nonché di video dalle telecamere, permetteva di acclarare che le stesse poco prima, all’interno del citato supermercato, approfittando dell’affollamento del locale, asportavano tredici costose bottiglie di liquori. Alla luce delle evidenze raccolte, a carico delle tre ragazze, già note alle Forze dell’Ordine, è scattata la denuncia in stato di liberta alla competente Autorità Giudiziaria in quanto ritenute responsabili del reato di furto aggravato. Inoltre, attesa l’illiceità della condotta posta in essere che rendeva ingiustificata la loro presenza in quel Comune, le stesse venivano proposte per l’emissione della misura di prevenzione del Rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio. La refurtiva recuperata è stata riconsegnata all’avente diritto.