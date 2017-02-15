Montoro, l'istituto comprensivo AF Galiani partecipa al progetto eTwinning : “Bit Generation International”
di Redazione
15/02/2017
Montoro sempre più scuola europea, è stato questo uno dei temi grazie al quale la scuola media AF.Galiani di Montoro ha aderito al progetto di scambio europeo eTwinning : “Bit Generation International”, un confronto che vede la sperimentazione didattica degli studenti di Montoro nell'ottica sempre più europea della scuola italiana. Il Progetto Europeo eTwinning : “Bit Generation International” è stato promosso grazie alla cooperazione di tre scuole medie di cui due in Italia e una in Lituania coordinate dai docenti responsabili del project managment in ordine: il professore Gianni Lottino docente di potenziamento Lingua Francese alla la scuola media di Montoro, la prof.ssa Grazina Likpetriene docente di arte in Lituania e la prof.ssa Vincenzina Pace docente d’italiano a Chieti. Le attività progettuali innovative hanno dato vita a un vero e proprio Sondaggio internazionale in lingua italiana e francese, per l’occasione gli studenti hanno realizzato un Sondaggio-Ricerca sulla pubblicità intitolato L@pub: il sondaggio è aperto a tutti bastano 3 minuti per compilarlo. L@Pub L’iniziativa parte dallo studio e dalle riflessioni di bisogni concreti, rielaborati poi in un secondo tempo, un avvio- operativo che si offre come l’occasione per riflettere sui reali bisogni dell’utente - oggetto della pubblicità, che sono stati prima osservati e poi trasformati in una fase del lavoro operativo dei nostri studenti. Le giovani generazioni possono infatti costituire un prezioso stimolo per alimentare idee ed iniziative nei soggetti in modo tale da costruire “ad hoc” un sondaggio che corrisponde ai reali bisogni. Attività queste promosse grazie all’impegno dei dirigenti scolastici che ogni giorno, insieme al corpo docenti s’impegnano nelle nuove sfide didattiche dell’agenda europea, essere cittadini europei è la nuova sfida educativa di domani.
Articolo Precedente
Montoro, gaffe della minoranza: il Comune ha aderito alla "Rottamazione"
Articolo Successivo
Volturara Irpina, gli negano alcool perchè ubriaco: 45enne va su tutte le furie