Montoro, la Via Crucis di Misciano verrà presentata in conferenza stampa

36° edizione per la Via Crucis di Misciano di Montoro, un traguardo importantissimo per una manifestazione d'interesse ormai storico ed in continua crescita che raduna migliaia di spettatori. Questa edizione, la più ricca di sempre, verrà presentata al pubblico ed alla stampa sabato 1° aprile presso l' Havana Lounge Bar a Misciano di Montoro alle ore 18:30 dove verranno illustrate le novità di quest'anno. Queste le parole del Presidente l'Associazione Via Crucis Francesco Cerrone: Anche quest'anno, come da oltre 35 anni, Misciano, una frazione della Città' di Montoro, organizza in occasione della Santa Pasqua,

una Via Crucis particolare, un po' diversa dalle altre, piu' viva, reale e movimentata.

Tutto il paese e' coinvolto in questa rappresentazione del percorso terreno di Cristo. I giovani attori, ogni anno regalano al pubblico una profonda riflessione sulla vita di Gesù e durante la rappresentazione si vive in un'atmosfera di silenzio irreale. Andare con il pensiero ai momenti che ha vissuto il messia negli ultimi giorni di vita, immergersi in un periodo tanto lontano da noi nel tempo e nella mentalita', diventa facile, normale, non sembrea una finzione, ma un avvenimento che appartiene alla vita passata di ogniuno di noi. C'e' molto fervore nell'organizzazione dell'evento, infatti gli attori non professionisti, nonostante le difficoltà, si impegnano al massimo sia durante le prove che nell' allestimento delle scene e si immedesimano nel ruolo assegnato loro con grande fede e professionalita' sicuri di partecipare non ad un semplice spettacolo teatrale, ma al momento piu' importante di tutto l'anno liturgico. Ancora oggi l'Associazione Via Crucis vivente Misciano per la 36^ edizione del 09 aprile p.v. ha annunciato tante novita' e l'inserimento a sorpresa di nuove figure che valorizzeranno lo spettacolo piu' importante della provincia. Per chi vorra' assistere alla rappresentazione l'appuntamento e' per la domenica delle Palme 09 aprie 2017 alle ore 19.00 presso la frazione Misciano di Montoro.