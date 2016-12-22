Home Dai Comuni Montoro, i ragazzi dell'Academy Dance presentano il Saggio di Natale

Montoro, i ragazzi dell'Academy Dance presentano il Saggio di Natale

di Redazione 22/12/2016

Montoro - E' stato proprio il Natale, con tutti i suoi elementi caratteristici, il protagonista del Saggio proposto dall’Academy Dance di Montoro guidata dal maestro Fabrizio Esposito e Piera Guariniello, che ha avuto luogo al PalaMontoro ieri sera alle ore 17.00. Una festa per i piccoli danzatori, famiglie e amici, che hanno affollato gli spalti del PalaMontoro per assistere ad un vero e proprio spettacolo, artistico e coreografico. Ad esibirsi sono stati tutti i corsi dell’Academy le esibizioni in programma, corrispondenti ai gruppi in cui sono suddivisi gli oltre 200 iscritti ai corsi organizzati dalla scuola di danza che oramai è diventata una realtà consolidata e di riferimento a Montoro, un susseguirsi di scene dal classico al contemporaneo sotto la strettissima supervisione dei qualificati maestri dell’Academy. Una serata in cui i giovanissimi talentuosi ballerini sono stati i veri protagonisti, piccole stelle in palcoscenico, un sogno quello della danza, una passione coltivata ogni settimana dai ragazzi con dedizione e volontà, un Saggio Natalizio questo che si prefigura come un assaggio di tutte le attività che l’academy si prefigge nel lungo percorso dell'anno accademico di danza. Un'occasione di festa e di scambio di auguri natalizi tra maestri, ballerini, famiglie e amici.