Montoro, contrasti ai furti, sette persone allontanate con foglio di via
di Redazione
09/12/2016
Montoro - Continua l’azione di contrato ai reati contro il patrimonio su tutto il territorio di Montoro predisposta dalla Compagnia Carabinieri di Baiano. I militari delle Stazioni di Montoro Nord e Montoro Sud nel decorso weekend, durante i servizi di pattuglia effettuati nelle varie frazioni, hanno effettuato numerosi posti di controllo alla circolazione stradale nonché un capillare monitoraggio nei pressi di zone abitate ed esercizi commerciali. Nell’ambito di tali attività, svolta in modo particolare nelle ore notturne, sono stati individuati e sottoposti a controllo sette persone, con a carico numerosi precedenti penali principalmente per reati contro il patrimonio, provenienti perlopiù dall’hinterland salernitano e napoletano. Gli stessi, accompagnati in Caserma, dopo i rituali accertamenti sono stati proposti per l’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio in quanto, sorpresi in prossimità di esercizi commerciali e private abitazioni, non erano in grado di fornire una valida giustificazione circa la loro presenza in quel luogo. Centinaia le persone ed i veicoli controllati. Eseguite altresì svariate perquisizioni ed elevate contravvenzioni per infrazioni alle norme del Codice della Strada.
