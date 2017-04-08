Home Dai Comuni Montoro, continuano i furti. Bianchino vuole il Commissariato, Costantini nuovo comandante dei Carabinieri

Montoro, continuano i furti. Bianchino vuole il Commissariato, Costantini nuovo comandante dei Carabinieri

di Redazione 08/04/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Questa notte ennesimo furto a Montoro, alla frazione Caliano. Meta dei malviventi una villetta. Tanta paura, ma per fortuna non è accaduto nulla di grave alla famiglia colpita. Nei giorni scorsi il Sindaco della Città dei Due Principati, Mario Bianchino, dopo l'incendio che ha colpito la sua abitazione, le cui cause sono al vaglio degli inquirenti, ha lanciato un appello chiaro in un'intervista al Quotidiano del Sud: "Gli amministratori non possono essere lasciati soli, sia sul tema del contrasto all’inquinamento della Solofrana, così come tanti altri temi. Esercitiamo un’opera massiva di comunicazione, lavoriamo per far comprendere alla comunità la necessità di un contrasto ai reati ambientali e per fare in modo che questo territorio bellissimo, che non può essere sporcato da nessuno, sia difeso. Riportiamo all’attenzione generale a rivendicare il potenziamento delle forze dell’ordine sul territorio, a partire da un Commissariato di Polizia e a rinforzi per i presidi esistenti. E questo appello va a tutti coloro che sono deputati ad intervenire, a partire dalla nostra rappresentanza politica in Parlamento a quella regionale”. Intanto, Alfredo Costantini è il nuovo comandante della stazione dei Carabinieri di Montoro Nord (ex Montoro Superiore). Il Maresciallo, che nel precedente incarico è stato comandante di stazione a Sarno, in provincia di Salerno, è già al lavoro presso la sede di Torchiati. Si tratta di una figura di tutto rispetto e di alta esperienza: ha fatto parte anche del nucleo operativo a Casal di Principe e a Salerno, nella Direzione Antimafia. Sostituisce Gennaro Vitolo, recentemente promosso al grado di Tenente. Tanto il lavoro che lo aspetta: dai furti alle truffe, che con maggiore frequenza si registrano sul territorio montorese, fino alla tematica ambientale.