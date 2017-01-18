Home Dai Comuni Montoro, attivavano falsi contratti di energia elettrica: denunciati due uomini

di Redazione 18/01/2017

I Carabinieri della Compagnia di Baiano, al termine di una consistente attività d’indagine hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal Procuratore Dott. Rosario Cantelmo, due persone ritenute responsabili di truffa. I due, un 30enne ed un 50enne, agenti per conto di una nota società fornitrice di energia, al fine di ottenere i compensi derivanti dalle nuove attivazioni di utenze, effettuavano un servizio porta a porta e con spiccata capacità persuasiva, carpivano le generalità degli ignari cittadini e illegalmente compilavano i moduli di richiesta di attivazione per la fornitura di servizi. Quindi, ricevuto dalla società il compenso per la voltura, provvedevano nuovamente a disdire il contratto falsamente sottoscritto ed a compilare un nuovo modello per il rientro al vecchio gestore con l’intento di guadagnare un ulteriore compenso derivato dal ritorno del cliente al vecchio gestore. Ma tale truffaldina operazione non sfuggiva ad alcuni attenti cittadini che allertavano i militari della Stazione di Montoro. All’esito di attività d’indagine i Carabinieri riuscivano ad individuare e deferire alla competente Autorità Giudiziaria i due uomini che già avevano illecitamente ricevuto laute provvigioni dalle società per i contratti falsamente sottoscritti.