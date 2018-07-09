Home Avellino Calcio Mercato Avellino: tutte le mosse di Walter Taccone

di Redazione 09/07/2018

Sono giorni caldissimi per il mercato Avellino, a pochi giorni dall'inizio del ritiro. Il raduno pre-campionato inizierà con giocatori sicuri della conferma in prima squadra, parecchie novità e molti addii. Intanto, però, Walter Taccone continua a lavorare per assicurare una squadra competitiva, dopo l'ammonimento da parte dei tifosi - che hanno parlato di una squadra non in grado di poter affrontare la Serie B in queste condizioni -. Ecco tutte le mosse di mercato di Walter Taccone. Valietti a un passo: da vendere Ngawa Il mercato Avellino si sta muovendo molto velocemente, tra giovani promesse e pezzi pregiati che possono unirsi alla corte di Michele Marcolini, in attesa di una squadra pronta per il raduno pre-campionato. Il prossimo ad essere in attesa è Ivan Lanni, che - insieme al giovanissimo Marco Lassi, classe 2000 proveniente dal Sondrio - si unirà alla compagine biancoverde. A un passo è anche Federico Valietti, che a breve metterà la sua firma sul contratto che lo legherà alla società irpina. Il calciatore è in prestito dal Genoa e aumenterà considerevolmente la qualità in rosa. Tasselli da sistemare sono, al momento, quello della difesa e del centrocampo. Da vendere è sempre Ngawa, per cui si sono già mosse due società di Serie A: Genoa e Frosinone. I ciociari sembrano essere in vantaggio, ma prima di completare l'operazione devono assicurarsi l'acquisto di Reno Wilmots. Mercato Avellino: le altre operazioni in uscita Non soltanto gli acquisti e i sogni di mercato, ma anche le operazioni in uscita movimentano il mercato Avellino. Uno dei nomi più sotto i riflettori è quello di Federico Ardemagni, sogno di diverse società di Serie B. Su tutte Venezia, Brescia e Livorno si sono mosse per l'attaccante che non è indispensabile per gli irpini. I biancoverdi potrebbero subito rimpiazzarlo con Gaetano Monachiello. Anche Soufiane Bidaoui potrebbe essere ceduto, anche se Taccone continua a prender tempo in vista di una monetizzazione maggiore. Alla porta il Lecce e altri club di B.