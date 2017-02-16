Home Cronaca Lavoratori irregolari, scattano multe e denunce a Calitri

Lavoratori irregolari, scattano multe e denunce a Calitri

di Redazione 16/02/2017

Lavoratori privi di regolare assunzione: questo è quanto emerso da controlli effettuati dai Carabinieri della Stazione di Calitri presso alcune attività commerciali. L’operazione è stata condotta nell’ambito di servizi ad ampio spettro disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, quotidianamente impegnati nel capillare controllo del territorio teso a garantire rispetto della legalità finanche sui luoghi di lavoro, ancora troppo sovente scenari di incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente triste dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto di normative e procedure di sicurezza. I militari, congiuntamente ed in piena sinergia con personale della Direzione Provinciale del Lavoro di Avellino, durante tali controlli hanno avuto modo di rilevare che quattro lavoratori risultavano privi di regolare contratto di assunzione. Circa 5mila euro l’ammontare delle sanzioni amministrative elevate nel corso del servizio.