Lauro, acquista smartwatch online, ma è una truffa: denunciato 50enne

di Redazione 12/02/2017

Prosegue incessante l’attività dell’Arma per impedire la consumazione di truffe in genere. Dopo l’azione di contrasto eseguita con l’iniziativa del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino “DIFENDITI DALLE TRUFFE”, la Compagnia Carabinieri di Baiano nell’anno in corso ha proceduto a deferire all’Autorità Giudiziaria numerosi soggetti responsabili di truffe di vario genere ed in particolare per truffe on-line. E proprio per quest’ultima tipologia di reato, i Carabinieri della Stazione di Lauro, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 50enne della provincia di Napoli. A cadere nella trappola un giovane che, attratto dal prezzo oltremodo conveniente di un noto smartwatch messo in vendita su un noto sito di annunci online, decideva quindi di contattare il venditore, sia per avere per avere maggiori chiarimenti sul prodotto sia per ridurre al minimo il suo dubbio che potesse trattarsi di una truffa. Venivano così fornite dettagliate spiegazioni che conquistavano la fiducia dell’acquirente il quale non esitava ad effettuare il pagamento con ricarica su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il tecnologico orologio non veniva spedito ed il “venditore” si rendeva irreperibile. Alla vittima non restava altro che denunciare l’accaduto ai Carabinieri che, a seguito di mirate indagini, riuscivano ad identificare e denunciare in stato di libertà il 50enne, ritenuto responsabile di truffa on-line.