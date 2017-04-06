Home Cronaca Inquinamento in Irpinia: Sversamento di rifiuti industriali nel fiume: una denuncia

Inquinamento in Irpinia: Sversamento di rifiuti industriali nel fiume: una denuncia

di Redazione 06/04/2017

Non si ferma l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino a favore del territorio e della salute. Ancora uno scarico che sversa direttamente nelle acque di un torrente, reflui industriali. Questa volta è successo ad Atripalda dove i Carabinieri della locale Stazione hanno individuato degli scarichi illeciti nel Rio d’Aiello e deferito alla competente Autorità Giudiziaria un uomo ritenuto responsabile dei reati di danneggiamento delle acque pubbliche, getto pericoloso di cose e deturpamento delle bellezze naturali. L’attività prende spunto dalla segnalazione da parte di un cittadino. Le immediate indagini, permettevano agli operanti di stabilire l’origine di tale deplorevole azione destinata inevitabilmente a compromettere l’ambiente e, di conseguenza, il benessere delle persone. I militari, ripercorrendo a ritroso le sponde del Rio d’Aiello hanno constatato lo sversamento di liquami che rendevano biancastre e melmose le limpide acque. Si risaliva quindi alla fabbrica che, in beffa ad ogni regola, sversava direttamente nel torrente. Immediatamente interrotto quell’illecito scarico, per il legale rappresentante della ditta scattava la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Sul posto veniva richiesto l’intervento di personale specializzato dell’ARPAC, per il prelievo di liquido al fine di espletare successive analisi di laboratorio per la caratterizzazione.