I bambini motore del cuore Biancoverde

sportività ed amore per il calcio

È ufficiale, i giovani calciatori del San Giacomo saranno ospiti della Curva Sud dal 17 al 19 marzo. Tutto accadde un anno fa dopo la netta sconfitta dell'Avellino sul campo del Novara. Una sconfitta per 4 a 1, un risultato che però passò in secondo piano quando i tifosi biancoverdi uscirono dallo stadio ed in un piccolo campo di fronte al Silvio Piola una squadra di ragazzini stava giocando la sua partita. I ragazzi della curva sud, spinti dall’amore incondizionato per il calcio, si fermano a guardare la partita e addirittura iniziarono ad intonare i classici cori per spingere la squadra San Giacomo a segnare un gol. Gol realizzato e quei ragazzini corrono sotto i tifosi biancoverdi per esultare. Il video di questo splendido episodio fa il giro del web quale esempio di ciò che significaCominciano così i primi contatti tra la Curva Sud e la società del San Giacomo ed il loro allenatore Pizzighello e nasce l'idea di portare quei ragazzi in Irpinia ed al Partenio - Lombardi, quindi nulla a che fare con le recenti vicende col Verona. I Pizzi Boys del San Giacomo arriveranno il 17 marzo e saranno accolti alla di Napoli da un Bus messo a disposizione dalla Curva Sud per spostarsi poi a Misciano di Montoro dove verrà organizzato un benvenuto speciale offerto da l' Havana Lounge Bar verso le 17:30, una vera e propria festa dedicata ai più giovani ed all'amore per il calcio, l'amore quello vero che nasce e cresce sui campetti di periferia. I giovani ospiti proseguiranno poi per Avellino dove alloggeranno presso l' Hotel de la Vile che si occuperà anche del vitto dei ragazzi durante la loro permanenza in Irpinia. Sabato mattina amichevole tra il San Giacomo ed i pari età guidati da Mister Gigi Molino e poi tutti allo stadio con tanto di giro d'onore e saluto ai tifosi del Novara in trasferta. Domenica pellegrinaggio a Montevergine e ripartenza nel pomeriggio per Novara. Per i giovani e con i giovani, batte forte il cuore Biancoverde.