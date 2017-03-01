Home Sport GINNASTICA RITMICA, ATLETE IRPINE D’ORO NELLE SPECIALITA’

GINNASTICA RITMICA, ATLETE IRPINE D’ORO NELLE SPECIALITA’

di Redazione 01/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Si è svolta al Palaolympia Sporting Club di Monteruscello, con l’organizzazione a cura della A.S.D. Valentina 90 di Maria Longobardi, la seconda e decisiva prova per l’assegnazione dei titoli regionali di Specialità Gold Ritmica 2017 della Federazione Ginnastica d’Italia. La classifica finale, che tiene conto della migliore delle due prove di ciascuna atleta, ha fatto registrare tre successi della Ginnastica Sorrento di Pia Cuomo con le junior Annalisa Santangelo prima al cerchio e alla palla e Alessia Coppola alla fune. Due ori per la Poseidon Salerno di Daniela Rinaldi, entrambi conquistati dalla senior Miriam Buonerba vincitrice al nastro e alla palla, e per Evoluzione Gymnikos Avellino di Marina De Santo con la senior Annunziata Orlando al cerchio e con la coppia Orlando/Caiazzo. Un titolo regionale ciascuno per Evoluzione Danza Angri di Rositsa Ivanova con la senior Janira Proto alla fune, Juvenilia Cava dè Tirreni di Raffaella Cammarota con la senior Angela Landuccio alle clavette, D&G.Metelliana di Daniela Iantorno con la junior Roberta Vigorito alle clavette e Anfra Sport Quarto di Marina Cuccurullo con la junior Carlotta Regalbuto al nastro. Completano i podi delle 11 specialità : Elena Chiavazzo, Emanuela Marulo e la coppia Chiavazzo/Senise della Ginnastica Sorrento; Flaminia Bove (2), Federica Ragone e Arianna Solfino della Poseidon; Marilena Caiazzo, Claudia Settembrino e Annunziata Orlando di Evoluzione Gymnikos; Carlotta Regalbuto e Claudia Zaino (2) dell’Anfra; Janira Proto e Sveva Taiani di Evoluzione Danza, Martina Vitale e Luciana Salierno della Raffa Napoli di Carmen Niro; Tiziana Guarro e la coppia Guarro /Migliaccio della Fortitudo Torre del Greco di Barbara Guarro; Valeria Alviani della Juvenilia; Ilaria Somma della Veseva Torre del Greco di Leonilde Balzano e Sara Capuano dell’Azzurra Quarto di Liliana Leone.