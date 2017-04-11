Home Cronaca Forino, contrasto ai furti, allontanati quattro pregiudicati salernitani

Forino, contrasto ai furti, allontanati quattro pregiudicati salernitani

di Redazione 11/04/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Non si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il contrasto ai reati predatori.I Carabinieri della Compagnia di Baiano, costantemente impegnati in quella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno posto grande attenzione alla problematica, intensificando i controlli e garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, in divisa ed in borghese, soprattutto durante le ore notturne, sia per prevenire i reati predatori che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. I militari della Stazione di Forino, durante l’espletamento di tale attività, hanno sorpreso quattro soggetti a girovagare con insistenza nei pressi di abitazioni ed esercizi commerciali. Si procedeva dunque al controllo: gli stessi, provenienti dalla provincia di Salerno, alla specifica richiesta da parte dei militari operanti, non erano in grado di fornire alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in quel luogo. In considerazione dei numerosi precedenti penali emersi a loro carico (soprattutto per reati contro il patrimonio), venivano quindi proposti alla Questura di Avellino, per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.