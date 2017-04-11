Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Forino, contrasto ai furti, allontanati quattro pregiudicati salernitani

Redazione Avatar

di Redazione

11/04/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Forino, contrasto ai furti, allontanati quattro pregiudicati salernitani
Non si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il contrasto ai reati predatori.I Carabinieri della Compagnia di Baiano, costantemente impegnati in quella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno posto grande attenzione alla problematica, intensificando i controlli e garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, in divisa ed in borghese, soprattutto durante le ore notturne, sia per prevenire i reati predatori che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. I militari della Stazione di Forino, durante l’espletamento di tale attività, hanno sorpreso quattro soggetti a girovagare con insistenza nei pressi di abitazioni ed esercizi commerciali. Si procedeva dunque al controllo: gli stessi, provenienti dalla provincia di Salerno, alla specifica richiesta da parte dei militari operanti, non erano in grado di fornire alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in quel luogo. In considerazione dei numerosi precedenti penali emersi a loro carico (soprattutto per reati contro il patrimonio), venivano quindi proposti alla Questura di Avellino, per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Furti in abitazione, operazione "Madonna Nera": catturati quattro pericolosi ladri

Articolo Successivo

Avellino, evento Paxi Christi una preghiera per le vittime in Siria

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

12/09/2018

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

08/09/2018

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

07/09/2018