Fare ambiente e Guardie a tutela del territorio: Scoperti residui di amianto

Fare ambiente e Guardie a tutela del territorio: Scoperti residui di amianto

di Redazione 15/12/2016

Nella mattinata di giovedì, 15 dicembre 2016, una squadra del laboratorio verde di fare ambiente Avellino, coordinati dal presidente e coordinatore della guardie Provinciali Romano Antonia e dal Comandante Regionale Saverio Mascolo, dopo aver ricevuto una serie di segnalazioni per la presenza di Amianto in quel di Serino alla via R. ROCCO n 7, si presentava sul posto e accompagnata da uno dei leggittimatari della proprietà in questione, prendeva atto della grande quantità di amianto in avanzato stato di degrado e abbandono. Rilevata la grande quantità di materiale pericoloso si procedeva ad avviare una serie di accertamenti scientifici. In quanto lo stato dei luoghi non permetteva più il monitoraggio della stesso amianto, visto il deterioramento e la vasta quantità di spore rilasciate. Data da definire per l'arrivo di un equipe di tecnici del settore per i prelievi e le analisi di laboratorio che il caso richiede. [gallery ids="506,507,508"]