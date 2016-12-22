Caricamento...

Campania, FI passa il finanziamento sul sistema di videosorveglianza

22/12/2016

Campania - Legge di stabilità, l'unico emendamento del centrodestra approvato questa sera dal Consiglio della Campania è quello di Armando Cesaro, capogruppo di Fi, che destina finanziamento adeguato alla installazione di "un sistema di videosorveglianza su uno degli assi viari più problematici della Campania, il cosiddetto Asse Mediano che attraversa i comuni a nord di Napoli". Molto soddisfatto l'esponente azzurro che sottolinea: "con questa norma tuteliamo i tantissimi cittadini che, spesso vittime di aggressioni e rapine, percorrono quotidianamente questa importante via di comunicazione". Per Cesaro si tratta di una "iniziativa che fa il paio con quella che porterà a breve al collaudo e all'apertura dello svincolo nella tratta Melito-Sant'Antimo. rilanciamo concretamente il tema della vivibilità in una area troppo spesso trascurata".
