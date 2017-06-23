Home Avellino Calcio Calciomercato Avellino, il difensore Scognamiglio molto vicino ai biancoverdi

di Redazione 23/06/2017

Calciomercato Avellino Calcio - Gennaro Scognamiglio, il difensore con il vizio del goal, è pronto a vestire la maglia biancoverde. Si entra sempre più nel vivo di questa sessione estiva del Calciomercato e l'Avellino di certo non resta a guardare. Il club irpino infatti dopo essersi assicurato le prestazioni del centrocampista Simone Rizzato, per la prossima stagione ha blindato anche il terzino destro Simone Pecorini. Il calciatore milanese, classe 93, è ufficialmente un nuovo difensore dell'Avellino che lo prende a parametro zero per i prossimi tre anni. Il giovane che cresce calcisticamente nelle giovanili dell'Inter, si adatta benissimo anche nei ruoli di difensore centrale e centrocampista centrale. L'Avellino per la difesa, ha riscattato, acquisendo così gli interi cartellini di Lorenzo Laverone dalla Salernitana e di Matthias Solerio dalla Giano Erminia. Il calciatore classe 92, di Cernusco Sul Naviglio, verrà girato in prestito in Lega Pro. La difesa biancoverde è sempre più protagonista e avanza prepotente l'ipotesi di "strappare" al Novara, il difensore centrale Gennaro Scognamiglio. Voci insistenti vorrebbero addirittura il calciatore prossimo a rescindere il contratto che lo lega al club piemontese per trasferirsi ad Avellino. Scognamiglio dovrebbe firmare con la squadra biancoverde già alla settimana prossima, complice anche l'amicizia che lega il procuratore del ragazzo, Mario Giuffrida al Direttore Sportivo dell'Avellino, Enzo De Vito. Il calciatore napoletano, classe 87, è considerato uno dei migliori difensori centrali, per rendimento e qualità. Scognamiglio, 1,87 cm x 80 kg, è un difensore granitico e forte fisicamente. Bravo sui calci piazzati e sui colpi di testa. La sua migliore stagione la gioca nel 2015-2016 con la maglia del Trapani, collezionando 40 gettoni e 8 reti, quest'anno con il Novara ha totalizzato 24 presenze con un goal. Cresciuto nelle giovanili della Salernitana, Scognamiglio ha già avuto esperienze anche con tante squadre campane: Savoia, Neapolis, Juve Stabia, collezionando complessivamente 84 presenze e 6 reti. 6 goal con 34 presenze anche con il Benevento in Lega Pro nella Stagione 2014 - 2015. Insomma un difensore dal facile goal, meglio non lasciarselo scappare.