Home Avellino Calcio Bari-Avellino: i convocati di Novellino e le probabili formazioni

Bari-Avellino: i convocati di Novellino e le probabili formazioni

di Redazione 16/12/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sono venti i convocati di Walter Novellino in vista della sfida Bari-Avellino del San Nicola. Salteranno la trasferta pugliese Bidaoui, D'Attilio, Donkor, Gavazzi, Migliorini, Paghera, Tassi e Molina. Questa la lista completa: Portieri: Radunovic, Offredi, Frattali. Difensori: Diallo, Jidayi, Perrotta, Gonzalez, Djimsiti, Asmah. Centrocampisti: Crecco, D'Angelo, Omeonga, Lasik, Belloni. Attaccanti: Castaldo, Verde, Ardemagni, Soumarè, Mokulu, Camarà. Il trainer biancoverde vuole una prova di determinazione e soprattutto la vittoria: "Il Bari è costruito per vincere e ha giocatori forti. Non parlo di moduli, perchè dobbiamo affrontare la gara determinati poichè per noi è fondamentale fare risultato. Veniamo da due buone prestazioni e c'è oggi maggiore autostima anche se non abbiamo raccolto punti. E' un campo difficilissimo e nonostante le assenze saremo 11 contro 11. Sia Camara che Mokulu li ho visti bene. Il primo ha corsa ed è un valido elemento. Ci vorrà "cazzimma" come diciamo noi qui in Campania. Sento mia la squadra perchè stanno lavorando tutti bene. La convinzione nei propri mezzi è fondamentale. Vincere sarebbe fondamentale per il nostro momento, anche perchè per me il pareggio contro il Benevento è stato come una sconfitta." Bari decimato, Colantuono: "Mai successa una cosa simile" Sarà un Bari decimato con il tecnico Stefano Colantuono che convocherà diversi Primavera: "Siamo in difficoltà numerica, non mi era mai successa una cosa simile. Valuteremo Fedele, intanto ho cinque ragazzi della Primavera. Conosco il loro tecnico e posso dire che l'Avellino è il peggiore avversario che ci potesse capitare. Avrebbe sicuramente meritato qualche punto in più in classifica. Dovrebbe esserci De Luca: mi aggrappo a lui, a Brienza e a tutta la squadra". Bari-Avellino: le probabili formazioni Bari (3-4-3): Micai; Tonucci, Capradossi, Daprelà; Furlan, Fedele, Romizi, Doumbia; Brienza, Maniero, De Luca. Avellino (4-2-3-1): Radunovic; Gonzalez, Djimsiti, Perrotta, Asmah; D'Angelo, Jidayi; Verde, Camara, Belloni; Ardemagni.