Banzano e la magia dei Mercatini di Natale: Un sogno a cielo aperto che continua
di Redazione
12/12/2016
Dopo il grande successo delle prime 4 serate, i Mercatini di Natale di Banzano non vi lasceranno soli per le imminenti festività, dopo il successo di pubblico della settimana appena trascorsa (8-9-10-11, Dicembre), arriveranno altri 6 giorni di magia per il mese di Dicembre. Non solo, per non far torto alla befana, ci saranno nuove date anche nel mese di Gennaio (5-6-7-8). Un successo importante quello raggiunto dalla Pro loco di Banzano, guidata dal giovane presidente Ivan De Girolamo. Un gruppo fatto da giovani per i giovani che in pochissimi mesi è riuscito ad offrire all'Irpinia contenuti di grande qualità. Si tratta soprattutto di iniziative semplici quanto intelligenti per rendere meno "isolato" un paese che geograficamente rimane distante dalle altre frazioni montoresi. Riuscire a valorizzare un limite, seppure geografico, dovrebbe rendere orgogliosi l'intera comunità. L'idea dei Mercatini di Natale va ad aggiungersi alla già consolidata iniziativa Natalizia degli addobbi riciclati, già lo scorso anno infatti le strade del paese sono state illuminate da materiale di riciclo. Quest'anno la Pro loco si è spinta oltre regalando ai propri concittadini un vero Natale vestito a festa. I Mercatini in questi primi 4 giorni hanno saputo creare un atmosfera fiabesca, grazie anche ad un freddo pungente ma gradevole e ad una sottile nebbia che ha reso tutto più intrigante. Posizionati al centro del paese, facilmente raggiungibile dai vicini comuni, grazie anche alle arterie autostradali. Il territorio è accogliente, le casette sono state allestite in modo da creare un simbolico cerchio, e come accade in queste occasioni è possibile acquistare o degustare sul posto prodotti tipici locali. Dalle pregevoli patate banzanesi e cipolla ramata, al pregiatissimo miele irpino. Non solo, tutte le serate sono state e saranno accompagnate da eventi musicali, dai classici balli popolari, che nel periodo Natalizio riescono sempre ad imprimere delle emozioni d'altri tempi, alle ballate più moderne, ma sempre legate allo spirito del Santo Natale. Non mancheranno attrazioni per i più piccoli, come la slitta di Babbo Natale e tanti altri eventi piacevoli e divertenti. In un mondo che corre troppo veloce, fatto di tecnologia e social troppo invasivi, la Pro loco Banzano grazie ai Mercatini di Natale è riuscita a fermare il tempo e regalare anche se solo per qualche giorno il vero spirito del Santo Natale.
Prossime date Mercatini di Natale:Dicembre 2016 17-18-23-24-26-30 Gennaio 2017 5-6-7-8 Per maggiori dettagli contatta la pagina facebook
