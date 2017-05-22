Home Dai Comuni "Avvicinare i bambini alle Istituzioni", il nuovo progetto dell'Amministrazione Bianchino

di Redazione 22/05/2017

Avvicinare i bambini alle Istituzioni. Insieme alla scuola valida, quella che a Montoro rappresenta una vera eccellenza. Il nuovo progetto dell'Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Mario Bianchino, vuole non solo far conoscere il territorio e le istituzioni ai bambini, ma ha lo scopo di renderli partecipi attivamente alle tante inziative promosse. Recentemente, gli alunni delle classi 2° della scuola primaria del plesso "A.Manzi", dell'Istituto Comprensivo "M. Pironti", accompagnati dalle maestre, si sono recati presso il Palazzo Municipale di Piano, dove sono stati ricevuti dal primo cittadino e hanno visitato i diversi Uffici Comunali. Da diverso tempo, inoltre, presso le scuole continua l'attività di diffusione del Piano di Protezione Comunale della Città. Nei giorni scorsi è stato presentato e divulgato l'opuscolo realizzato dal Servizio di Protezione Civile, il cui Responsabile è il Ten. Pietro Paradiso, in cui sono state evidenziate le aree di raccolta della popolazione in caso di calamità, che racc oglie e rende noto in modo chiaro tutte le aree individuate già nel piano di protezione civile comunale, in cui devono portarsi i cittadini in caso di eventi calamitosi e/o in fasi di allarme diramati dalla Protezione Civile. Si sono tenuti nelle ultime settimane, a seguito di richiesta di alcuni Istituti Scolastici, diverse lezioni di educazione stradale rivolti agli alunni della scuola d'infanzia e primaria di primo grado. Le "lezioni" sono state affidate dall'Amministrazione Comunale e dal Sindaco agli Agenti del Comando di Polizia Municipale guidati dal Magg. Domenico Sullo e si sono sviluppate in due momenti: una prima parte, teorica, che descrive la figura dell'Agente di Polizia Locale, le strade ed i suoli elementi, la segnaletica stradale, mentre una seconda parte, pratica, con la realizzazione di un percorso appositamente allestito per l’educazione stradale. Tanto l'entusiasmo per i piccoli alunni che si sono cimentati a guidare "auto di cartone" e che non hanno fatto mancare domande impertinenti. Un ampio progetto, dunque, coordinato e portato avanti con gli Istituti Scolastici della Città dei due Principati, grazie alla collaborazione dei Dirigenti Scolastici degli I.C. di Montoro Nord e Sud, Domenica Raffaella Cirasuolo e Stella Naddeo.