Avellino-Vicenza, al via la prevendita: Curva Sud sospesa

di Redazione 21/02/2017

Si comunica che da questo pomeriggio, martedì 21 febbraio, al momento esclusivamente presso la biglietteria dello Stadio Partenio-Lombardi, saranno in vendita i tagliandi di Tribuna Montevergine e di Tribuna Terminio per assistere alla partita Avellino-Vicenza, in programma sabato prossimo, 25 febbraio, alle ore 15. Come da Determinazione n°6/2017 adottata dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive in data 15 febbraio u.s., e in attesa del giudizio degli organi competenti, sono momentaneamente sospese le vendite dei biglietti del settore Curva Sud e quelle per i residenti nella regione Veneto, anche se fidelizzati. Questi i prezzi dei biglietti fino a venerdì 24 febbraio: Tribuna Montevergine Centrale: non in vendita (riservata solo agli abbonati) Tribuna Montevergine Laterale: 17 euro, ridotto 13 euro, bambini (2006-2011) 5 euro Tribuna Terminio: 12 euro, ridotto 10 euro Curva Sud: vendita momentaneamente sospesa Questi i prezzi dei biglietti nel giorno della partita, sabato 25 febbraio: Tribuna Montevergine Centrale: non in vendita (riservata solo agli abbonati) Tribuna Montevergine Laterale: 22 euro, ridotto 16 euro, bambini (2006-2011) 7 euro Tribuna Terminio: 17 euro, ridotto 13 euro Curva Sud: vendita momentaneamente sospesa E’ possibile acquistare i tagliandi presso la biglietteria nei seguenti giorni e orari: Martedì 21 febbraio dalle 15 alle 19 Mercoledì 22 febbraio dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 19 Giovedì 23 febbraio dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 19 Venerdì 24 febbraio dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 19 Sabato 25 febbraio dalle 10:30 a inizio gara *I biglietti ridotti sono riservati alle donne, ai nati prima del 31/12/1951 e ai ragazzi nati dal 01/01/2001 al 31/12/2005. In tribuna Montevergine laterale è obbligatorio l’acquisto del biglietto per i bambini nati dall’anno 2006 all’anno 2011 compreso al costo di 5 euro. E’ obbligatoria la presentazione di un valido documento di identità, in mancanza non si procederà all’emissione del titolo di accesso richiesto. Si consiglia di acquistare il biglietto in prevendita e con largo anticipo per evitare code e disagi nei minuti immediatamente precedenti la partita ed evitare il rischio di entrare nello stadio a gara iniziata. A causa delle procedure informatiche obbligatorie per il rilascio dei titoli di accesso non è’ possibile soddisfare in tempi rapidi una richiesta numerosa di biglietti. Sono al momento sospese anche le vendite online e quelle sul circuito esterno Go2. Questo il comunicato ufficiale apparso pochi minuti fa sul sito ufficiale della Società Biancoverde. Curva Sud in stand by. E' attesa nelle prossime ore la decisione il giudizio degli organi competenti sull'episodio avvenuto nel pregara di Avellino-Verona.