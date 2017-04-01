Home Avellino Calcio Avellino-Spal, Novellino: "Eusepi mossa vincente, bene tutti. A Frosinone senza paura"

Avellino-Spal, Novellino: "Eusepi mossa vincente, bene tutti. A Frosinone senza paura"

01/04/2017

L'Avellino batte la Spal e torna al successo. Una vittoria che mancava da un mese. Contro gli ex Arini, Schiavon e Zigoni è bastato un guizzo di Umberto Eusepi ad inizio ripresa, schierato titolare a sorpresa dal tecnico dei lupi, Walter Novellino. Una mossa vincente, che ha regalato agli irpini una vittoria importante e il trainer di Montemarano è soddisfatto nella conferenza stampa del post gara. "E' questo quello che voglio dai miei ragazzi. L'Avellino è questo, non quello vistp contro le formazioni umbre. Abbiamo toppato finora solo in quelle due gare a livello di prestazione e sotto il punto di vista caratteriale in tre mesi. In settimana abbiamo analizzato tutti insieme ogni aspetto, sotto tutti i punti di vista. Abbiamo corretto alcune cose e anche io ho cambiato qualcosa come avete visto nella formazione iniziale. Sono contento per i ragazzi e per i nostri tifosi. Perrotta sta iniziando ad entrare nei meccanismi sulla corsia sinistra e ha capito ciò che volevo da lui. A Laverone non ho chiesto l'uno contro uno, ma la profondità e lui ce l'ha data. E' stato un grande successo, contro un'ottima squadra. E' un passo importante verso la nostra salvezza ma mancano ancora dieci punti. La mossa Eusepi si è rivelata vincente, volevo giocasse lui perchè ha cazzimma e lo ha dimostrato durante la settimana. Sia Bidaoui che Castaldo mi hanno dato freschezza in un momento delicato della gara. Anche Migliorini ha giocato bene, si è allenato bene e insieme ai miei assistenti l'abbiamo ritenuto pronto per affrontare questa sfida. A Frosinone mancheranno sia Paghera che Ardemagni ma noi giocheremo senza paura, anche perchè abbiamo validi sostituti. Per quanto riguarda il calcioscommesse, non mi interessa. A me interessano solo gli aspetti che riguardano il campo e sono convinto che sul campo possiamo fare bene".