Avellino, ruba auto e provoca incidente: Arrestato ventiquattrenne rumeno

di Redazione 06/06/2017

Un ventiquattrenne di origini romene, è stato tratto in arresto poiché ritenuto responsabile del furto di un’autovettura. Prosegue l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Avellino, quotidianamente presenti sul territorio nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale nel perseguimento di quell’obiettivo primario rappresentato dalla sicurezza e rispetto della legalità. Le strade del malvivente e dei militari dell’Aliquota Radiomobile si sono incrociate in via Colombo del capoluogo irpino, dove gli uomini dell’Arma, nottetempo, intervenivano a seguito di segnalazione di un incidente stradale. L’equipaggio della Gazzella, tempestivamente giunto sul posto, accertava che uno dei veicoli coinvolti nel sinistro era stato rubato poco prima nel limitrofo comune di Monteforte Irpino. Il conducente, sprovvisto di patente di guida (mai conseguita) ed in evidente stato di ebbrezza alcolica, veniva invitato a sottoporsi al test etilometrico, all’esito del quale si riscontrava un tasso alcoolemico superiore ai limiti consentiti. Alla luce delle evidenze emerse dalla flagranza del reato, il giovane è stato tratto in arresto a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, per furto aggravato nonché guida senza patente ed in stato di ebbrezza alcolica.