Avellino calcio, la testa di Lupo ostacola la visuale: spostata sotto la Nord

Redazione Avatar

di Redazione

24/01/2017

Che cosa staranno pensando gli autori (tifosissimi) del gigantesco lupo, alla notizia che il loro capolavoro, è stato costretto a "cambiare casa"?!?! Probabilmente penseranno che "certe bellezze" non tutti le sanno apprezzare...e non hanno certamente gradito gli spettatori dell'anello inferiore della Tribuna Terminio, dove padroneggiava la testona affamata del lupo. "Troppo ingombrante", afferma il pubblico del settore, "ostacola la visuale", prosegue. Tante proteste che alla fine hanno la meglio e costringono il lupo a "cambiare casa". Il trasloco forzato avviene stamattina, la testona famelica afferrata dalle mani di una squadra di operai, si trasferisce, triste, sotto una Curva Nord a lungo abbandonata. Ma è già protesta, da quella parte di tifoseria, che urla di rimettere il lupo davanti alla Terminio. I tifosi più romantici, quelli che per amor sono disposti a prendersi due gocce d'acqua e un fiocchetto di neve, pur di guardare il loro amore U.S. Avellino, riusciranno a "riportare a casa il lupo"???
