Avellino-Bari, i convocati: Novellino senza 5 calciatori, a Colantuono ne mancano 10

di Redazione 06/05/2017

Brutte notizie per Walter Novellino in vista di Avellino-Bari. Oltre allo squalificato Angelo D'Angelo, non sono stati convocati dal tecnico di Montemarano gli infortunati Gavazzi, Gonzalez e Belloni. Fuori dall'elenco anche il terzo portiere Rino Iuliano. Questo l'elenco completo: Portieri; Radunovic, Lezzerini Difensori: Migliorini, Jidayi, Djimsiti, Asmah, Solerio, Perrotta Centrocampisti: Laverone, Moretti, Lasik, Omeonga, Soumarè, Paghera Attaccanti: Camarà, Verde, Ardemagni, Bidaoui, Eusepi, Castaldo Grosse defezioni anche in casa Bari. Saranno dieci gli assenti di Stefano Colantuono in occasione della sfida di domani contro l'Avellino. Oltre allo squalificato Basha, il tecnico dei galletti non potrà contare sui difensori Morleo e Tonucci, sui centrocampisti Macek (ultimo a fermarsi in ordine di tempo), Martinho, Fedele e Ivan; e gli attaccanti Brienza, Floro Flores e Raicevic. Aggregati al gruppo quattro Primavera: Turi, Coratella, Portoghese e Yebli.