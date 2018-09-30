Home Sport Avellino-Anagni risultato finale, classifica e prossimo turno

di Redazione 30/09/2018

E' finita con un pari, nel Girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, il match Avellino-Anagni che è valido per la quarta giornata del girone di andata. L'incontro è infatti finito con il risultato di 1 a 1 che, per gli irpini, rappresenta il primo pareggio stagionale dopo aver fatto il pieno nelle prime tre giornate con altrettante vittorie. Avellino-Anagni 1-1, Sforzini ancora a segno Dopo il momentaneo vantaggio dell'Anagni con una rete siglata da Di Giovanni nel primo tempo, al 23esimo minuto, nella ripresa per l'Avellino è stato il bomber Sforzini, al 68esimo, a riportare il match in parità. Questi, sempre per il Girone G di Serie D, sono gli altri risultati finali dei match validi per la quarta giornata di andata del campionato: Aprilia-Budoni 3-1, Cassino-Ostia Mare 1-0, Castiadas-Lupa Roma 2-0, Flaminia -Ladispoli 0-0, Lanusei-Albalonga 0-0, Latte Dolce-Latina 0-1, Monterosi-Torres 3-0, Sff Atletico-Anzio Lavinio 4-1, Vis Artena-Trastevere 1-4. Classifica Serie D 2018-2019, Avellino conserva il primato Nonostante il pareggio interno, dopo 4 giornate l'Avellino, con 10 punti, mantiene il primato in classifica con Cassino e Monterosi che inseguono a 9 punti; a seguire Lanusei con 8 punti, Trastevere, Latte Dolce ed Sff Atletico a 7; 6 punti per Aprilia, Vis Artena ed Ostiamare; a 5 punti Castiadas, Albalonga e Latina; Lupa Roma e Ladispoli 4, Flaminia e Torres a 3; Budoni e Anagni a 2 punti, mentre il fanalino di coda, con 1 solo punto in quattro giornate, è l'Anzio Lavinio. Nel prossimo turno, che è valido per la quinta giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, l'Avellino giocherà in casa contro il Cassino domenica 7 ottobre con il calcio d'inizio che è fissato alle ore 15.