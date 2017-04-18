Caricamento...

Amministrative 2017, “Piazza Grande” annuncia la candidatura a sindaco di Nunzia Battista

di Redazione

18/04/2017

Le tortuose e contraddittorie vicende che concludono la deludente amministrazione Spagnuolo e dei suoi alleati o ex alleati (oggi tutti in corsa con una propria lista) ci impongono la responsabilità di una testimonianza. Per questo “Piazza Grande”, forte del consenso spontaneo di donne e uomini della nostra Città e di una azione coerente, rigorosa e riconoscibile in Consiglio Comunale e nelle Istituzioni, mentre ribadisce il suo impegno per dare ad Atripalda una guida autorevole, si ripresenta al giudizio degli elettori candidando alla carica di sindaco la dottoressa Nunzia Battista. “Piazza Grande” fa appello a tutte le energie positive che la nostra Città è tuttora in grado di esprimere per raccogliere intorno a Nunzia Battista quanti, non rassegnati, si sentono pronti ad interpretare speranze e bisogni di una comunità che vuole rinascere.
Redazione

