Valorizziamo la silhouette con l’intimo giusto
di Redazione
12/04/2019
La donna utilizza spesso il corpo come arma di seduzione. Ragion per cui, quando la silhouette presenta forme abbondanti, la ricerca disperata di una lingerie perfetta potrebbe risultare ardua. Tuttavia, da quando la moda curvy ha ritrovato il suo equilibrio nel fare quotidiano, non è più un’impresa titanica accedere a collezioni che siano comode, gestibili, e anche sensuali.
L’intimo e la sua importanza per una donnaL’intimo è uno strumento di seduzione che rende il corpo femminile ancora più accattivante. Aiuta in particolare le donne a sentirsi a loro agio con il fisico, soprattutto se è imperfetto. Ogni stile racconta una storia, una personalità differente e soprattutto è cucito appositamente per quel tipo di corpo. Quando si tratta di taglie forti, immediatamente ci si mette sul chi va là pensando ai kg in eccesso. Le donne se ne vergognano e si aspettano di dover aver a che fare con tristi capi di intimo che per nulla valorizzano le forme abbondanti. Per fortuna le linee di lingerie affascinanti, sexy, sensuali, esistono eccome, non hanno nulla da invidiare all'intimo classico e regalano quel pizzico di vendetta che le donne curvy meritano. Un po' come accade alla collezione Intimo Felina firmata BibaIntimo, che lascerà completamente di stucco e insegnerà alle donne in carne l’arte di apparire belle nelle loro imperfezioni. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bibaintimo.com.
Cosa pensano le modelle curvy di questa rivalsaA dimostrazione di quanto sinora detto c’è il fatto che le passerelle ormai pullulano di modelle taglie forti che mostrano fiere i loro fianchi larghi e il loro décolleté abbondante. La lingerie per donne formose, quella tristemente definita “per tagli forti” rappresenta una donna sexy, autoironica, sincera, e che veste con comodità. Il reggiseno diventa un abbracciò avvolgente, e soprattutto un abile sostenitore. Cosa non di poco conto se la consistenza ha il suo perché. Per cui il consiglio numero uno per la scelta di un capo intimo ad hoc, è quello di verificare che la taglia scelta sia adatta effettivamente alla forma. Pertanto un punto d’inizio potrebbe essere quello di imparare l’alfabeto delle coppe, quando si parla di reggiseno, al fine di ottenete una coppa che sia contenitiva, che supporti con comodità, e che sia anche abbastanza elegante.
Ogni fisico i suoi modelliE veniamo al dunque ora. La vasta gamma di lingerie curvy esiste proprio per dare valore ad ogni tipologia di fisico. Partiamo da quello a mela: vita larga rispetto ai fianchi e al busto. In questo caso sì al Body con scollo a V profondo e slip alto; ce ne sono di modelli sexy. E ancora via libera a struttura con bande laterali e ferretto sotto il seno. Per il fisico a pera la struttura prevede spalle strette con fianchi larghi. Qui andrà bene un reggiseno a fascia che dia sinuosità al busto, mentre uno slip alto e Sgambati allunga la percezione delle gambe. Se si prevede una notte di fuoco, chi dice che una pera debba rinunciare al babydoll? Anzi, si tratta di un capo che sfina i fianchi e dà importanza al seno. Il fisico a banana ha misure spente e simili tra loro fra spalle, vita e fianchi. In questo caso si consiglia un reggiseno di qualche centimetro più lungo della norma. O volendo si può scegliere un mini bustier che raggiunge più o meno il girovita. Non soltanto appaiono molto sexy, ma danno la percezione di pienezza senza usare una coppa imbottita. L’ideale poi potrebbe essere un paio di slip con balze di pizzo dal sapore retrò. Insomma a variare si può davvero tanto, per ogni donna c’è un capo più o meno adatto, ma la cosa importante, in primis, è sempre stare bene con se stesse.
