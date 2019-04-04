Confronto tv 4K. Quali modelli comprare nel 2019?
04/04/2019
L’acquisto di un tv 4K non è semplice come potrebbe sembrare, l’offerta è molto ampia e sul mercato sono presenti modelli per tutte le tasche. Solo un paio di anni fa dispositivi con questa tecnologia si attestavano su face di prezzo piuttosto alte, le cose però sono cambiate molto rapidamente e, complice l’entrata in scena di nuove feature, i tv 4K hanno visto diminuire considerevolmente il proprio prezzo. Buone notizie per i clienti, ovviamente, tuttavia servono indicazioni per districarsi in una moltitudine di modelli e offerte. s-m-webblog.com ci propone un interessante lista di modelli da tenere d’occhio, in questo post andremo ad affrontare la questione in maniera generale, in modo da offrire a tutti gli utenti una panoramica su questo mondo.
TV 4K, cosa significa?Prima di addentrarci nel dettaglio, è giusto spiegare cosa si intende quando si parla di tecnologia 4K. Utilizzando questo termine ci riferiamo a tutti i televisori con una risoluzione orizzontale di 4000 pixel, una risoluzione degna di nota, analoga a quella delle pellicole che vediamo al cinema, dunque perfetta per godere al meglio di contenuti video di altissima qualità. Avere un televisore 4K non basta però a visualizzare contenuti in 4K perché anche i contenuti che riproduciamo dovranno avere la medesima risoluzione. Anche in Italia, soprattutto grazie al contributo di piattaforme quali Sky, stanno aumentando i contenuti disponibili in 4K: film, serie tv e anche eventi sportivi. I contenuti realizzati con questa tecnologia offrono una maggior qualità, con immagini più nitide e movimenti più fluidi, da sottolineare anche la maggior ricchezza della gamma cromatica e una maggior profondità del nero, migliorato grazie alla retroilluminazione che la maggior parte dei modelli può vantare. Per scegliere in maniera consapevole, bisogna valutare vari aspetti. Uno di questi è sicuramente il prezzo, indubbiamente spendendo di più è possibile mettere mano sui modelli più di grido ma non sottovalutiamo alcuni modelli che sono in grado di offrire prestazioni di alto livello a prezzi comunque ragionevoli. In questa sede vi presentiamo un modello con un costo accessibile ma in grado di regalare una piacevole fruizione dei contenuti multimediali.
LG 49UK6200 - 49 polliciQuesto televisore ha un aspetto classico, design comunque piacevole grazie alla pulizia delle linee scelte da LG. Certo, la cornice è piuttosto generosa, ma ricordiamoci che parliamo di un prodotto acquistabile spendendo meno di 500 euro. Da non sottovalutare la possibilità di appendere questo dispositivo al muro, 2 le porte USB, tre le prese HDMI, abbiamo anche una porta LAN. Non necessita di una soundbar grazie ai due speaker da 20 W, anche grazie alla tecnologia Ultra Surround, se però siete grandi appassionati di musica è consigliabile il collegamento a un altro dispositivo. Per quanto riguarda le prestazioni video ci troviamo invece dinanzi a un prodotto davvero affidabile, ottimo angolo di visione e valida qualità dei colori per un massimo realissimo. Abbiamo HDR e un sistema operativo che consente di godere in maniera semplice ed intuitiva dei contenuti più amati, pensiamo a Netflix ma anche a YouTube a Amazon Prime Video. Un tv che ci sentiamo di consigliare, soprattutto in caso di budget non troppo generoso.
