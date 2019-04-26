Caricamento...

Borsari gioielli: il regalo perfetto per la festa della mamma

Redazione Avatar

di Redazione

26/04/2019

Mancano ancora pochi giorni alla festa della mamma, una ricorrenza che seppur in giorni differenti si festeggia in gran parte del mondo, di solito nel mese di maggio; una festa nata per celebrare la maternità. Tu hai già pensato a cosa regalare alla tua mamma? Fiori, accessori ma soprattutto gioielli sono i doni più graditi dalle donne; su www.borsarigioielli.com tante idee preziose ed originali.

Gioielli classici, moderni ed innovativi per una donna di classe. 

Borsari gioielli è un brand di gioielli artigianali che ha fatto dell’originalità e dell’eleganza il suo marchio di fabbrica. Numerose sono le linee di Borsari dedicate alle donne; gioielli placcati in oro dalle linee classiche ma anche gioielli realizzati con materiali più innovativi come la calza di rame; un regalo perfetto per una mamma giovane e dallo stile più stravagante. Tutti i prodotti del brand Borsari sono gioielli unici, realizzati a mano da artigiani veronesi che con maestria creano delle vere e proprie opere d’arte. Fanno parte delle varie collezioni bracciali, anelli, collane e pendenti arricchiti da preziosi Swarovski e da pietre colorate, gioielli che donano brillantezza e lucentezza. Regalare un gioiello non è una cosa semplice; prima di scegliere un gioiello non dimenticare alcuni importanti accorgimenti, come la scelta dello stile e dei colori, non tutte le donne ad esempio amano gioielli vistosi e appariscenti.

Una mamma dallo stile classico o dallo stile rock?

Per una mamma dallo stile classico, Borsari gioielli ha ideato una linea dal nome CANNA TESSITA. Ad indossare questi gioielli è senz’altro una donna romantica da uno spirito raffinato. L’intera linea è realizzata in argento rodiato o placcato in oro giallo o in oro rosé; bracciali rigidi e bracciali realizzati intrecciando maglie a formare una catena, con chiusure impreziosite da zirconi, un design particolare per delle creazioni uniche. Per una mamma giovane, la collezione ideale è senz’ altro ISIDE, collane, bracciali e anelli dal design moderno, realizzati in argento 925 dalle forme più innovative; chiodi, tondi e dettagli geometrici di ispirazione rock per una donna che ama seguire la moda e le tendenze del momento. Gioielli placcati in oro con pavé di cristalli Swarovski per un connubio perfetto tra eleganza e modernità. Se poi vuoi regalare un’emozione scegli la collezione LILLY, bracciali e collane in calza di rame dai colori vivaci, quali verde, rosa, rosso, blu, con charms in argento. Charms a forma di quadrifoglio per augurare buona fortuna, ma anche cuori e stelle a rappresentare l’amore. Della linea fanno parte anche charms con la forma di mini bebè; sono senz’altro quelli più indicati per questa ricorrenza! Il marchio Borsari è sinonimo di qualità e originalità, i gioielli sono dei pezzi unici realizzati a mano con sofisticate tecniche di produzione; il brand utilizza materiali eterei come oro e argento ma anche materiali come calza di rame, corda, pelle e acciaio ed è alla continua ricerca di prodotti sempre nuovi che permettano di realizzare delle creazioni di gran classe e dallo stile inimitabile.
